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Історичний пошук послів. МЗС шоковане результатом

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Історичний пошук послів. МЗС шоковане результатом
МЗС отримало та опрацювало 1038 звернень
фото ілюстративне

Резюме подавали українці, які працюють на керівних посадах у відомих західних компаніях, але готові їхати послами в Африку

За майже два місяці Міністерство закордонних справ знайшло майже 30 «дуже сильних кандидатів» на посаду послів України. Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.

«Особливо мене зачепили резюме українців, які працюють на керівних посадах у відомих західних компаніях, але готові їхати послами України в Африку. Є навіть іноземний громадянин українського походження. Українці з України в основному хочуть працювати в Європі», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом інтерес виявився шаленим. МЗС отримало та опрацювало 1038 звернень. 75 чинних та колишніх дипломатів. 126 науковців і викладачів. 387 підприємців і представників ділових кіл. 56 держслужбовців і працівників державних підприємств. 77 кандидатів з сектору безпеки та оборони. 38 представників громадянського суспільства. 44 правники. Медійники, студенти, медики, місцеві депутати та багато інших категорій.

«Посада посла вимагає високої кваліфікації, тому природно, що чимало звернень ми відсіяли одразу як такі, які не відповідають рівню фахових вимог. Люди подалися «по приколу» або, скажімо так, вкрай переоцінивши себе. Але таких меншість від загальної цифри», – додав Кулеба.

Міністр зазначив, що близько сотні мотивованих і сильних кандидатів явно не дотягують до посади посла, але цілком можуть працювати на інших дипломатичних посадах. Їм обіцяють запропонувати на рівних умовах з іншими потенційними кандидатами взяти участь у відкритих конкурсах МЗС на посади за кордоном або в доборі на посади в Києві.

«Тепер найцікавіше. З самого початку я розумів, що серед сотень звернень реальних кандидатів на посади послів буде кілька десятків. Так і сталося. Ми знайшли майже тридцять дуже сильних кандидатів на посади послів. Зараз вони вже проходять тести та отримують запрошення на співбесіди від HR-служби МЗС. На тих, хто пройде цей етап, чекає безпекова перевірка і співбесіда зі мною. Після цього я сформую фінальний список кандидатів та запропоную Президенту розглянути ці кандидатури», – додав він.

Очільник МЗС подякував кожному та кожній, хто вже подав свою заявку та закликав тих, хто ще цього не зробив, розглянути таку можливість. 

Нагадаємо, МЗС створило відкритий механізм, який дозволяє і дипломатам зсередини системи, і людям зовні запропонувати свою кандидатуру на посаду посла. Особливий фокус зараз на країнах Африки. Подача в ці країни автоматично підвищує шанси. 

Теги: МЗС Україна посол Африка

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