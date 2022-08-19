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Хто в хаті господар? Банкова потрапила у курйоз через фото Єрмака і Зеленського

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Хто в хаті господар? Банкова потрапила у курйоз через фото Єрмака і Зеленського
На сайті глави держави не уточнили, хто на знімку 
Офіс президента

Очільник України і глава Офісу президента вчора здійснили візит у Львів 

Напередодні президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Львівщину. Глава держави відвідав військовослужбовців, поранених під час бойових дій, які проходять лікування в одному з медичних закладів міста, а також зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

У поїздці главу супроводив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Після на сайті Офісу президента оприлюднили світлини з поїздки. Однак в галереї фото не додавали підписів, тож вийшло, що Єрмака назвали президентом України.  

Хто в хаті господар? Банкова потрапила у курйоз через фото Єрмака і Зеленського фото 1

Нагадаємо, користувачі соцмереж помітили цікаву деталь: виявляється, президент України Володимир Зеленський та очільник Офісу президента Андрій Єрмак неодноразово з’являлися на публічних заходах у однакових кросівках.

До слова, раніше президент України Володимир Зеленський у коментарях для ЗМІ пояснив, чому не звільняє голову свого Офісу Андрія Єрмака, попри вимоги громадськості. Він заявив, що Єрмак має контакти з розвідками інших держав, хоча не уточнив, яких саме.

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Теги: Андрій Єрмак Володимир Зеленський

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