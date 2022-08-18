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Зеленський перед зустріччю з Ердоганом і Гутеррешем провідав військових (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський перед зустріччю з Ердоганом і Гутеррешем провідав військових (фото)
Зеленський перебуває з робочою поїздкою на Львівщині
фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Львова, де має зустрітися із президентом Туреччини Таїпом Ердоганом і генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.  Але перед цим глава держави відвідав військовослужбовців, поранених під час бойових дій, які проходять лікування в одному з медичних закладів міста. Про це повідомляє Офіс президента.

«Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Львівщину. Після прибуття до Львова Глава держави заслухав доповідь місцевого керівництва щодо організації евакуації громадян із зон бойових дій… Президент також відвідав військовослужбовців, поранених під час бойових дій, які проходять лікування в одному з медичних закладів міста», - йдеться у повідомленні.

Зеленському доповіли, що з початку повномасштабної збройної агресії Росії проти України в медзакладі було надано допомогу понад 9 тис. військовослужбовців (більш як 3,4 тис. поранених, близько 2,1 тис. травмованих та майже 3,6 тис. хворих).

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Також президент взяв участь у церемонії вшанування пам'яті українських воїнів, які загинули у війні проти російських загарбників.

Нагадаємо, сьогодні у Львові президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. Як повідомлялося, 17 серпня до Львова з робочим візитом приїхав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Також ЗМІ повідомили, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган уже прибув до Львова.

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Теги: війна Володимир Зеленський Львів ООН Реджеп Таїп Ердоган ЗСУ лікарня військові

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