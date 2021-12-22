Чому Єрмак ідеально підходить Зеленському? Психолог розкрив секрет

Хомяк: «Єрмаку ідеально із Зеленським, він не претендує на славу, сам Зеленський, не претендує на владу»

У Володимира Зеленського склався ідеальний тандем з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, бо останній схвально реагує на усі вимоги глави держави. Про вдалий зв’язок чиновників розповів політичний психолог Олег Хомяк у програмі «Хард з Влащенко».

«Єрмаку ідеально із Зеленським, він не претендує на славу, сам Зеленський по великому рахунку, не претендує на владу. Оцей контроль – це не його. А Єрмаку це важливо. Контроль, щоб відчувати власну самоцінність. Стратегія Єрмака доволі проста. Він бачить зломленого Зеленського і далі його завдання дуже просте. Каже «так» на всі його бажання. Ситуація виходить патологічною. Бо по розуму, треба було б із Зеленським працювати по принципу «давай все переосмислюй», а він робить що? Каже: добре, як ти хочеш, так і зробимо. Таким чином і набуває контроль. Але, по великому рахунку, це той механізм, який тягне у пекло, до катастрофи. Бо, коли ми позбавлені негативного зворотного зв’язку і є лише позитивний зворотній зв’язок, це ж бурхливий розвиток неконтрольованих імпульсів та якостей. По суті Зеленський поставлений у ситуацію, коли реалізує усі свої бажання. Це завжди призводить до катастрофи, коли у людини немає контролю», – наголосив психолог.

Експерт також пояснив, чому не склалася професійна робота Зеленського з колишнім головою Офісу президента Андрієм Богданом. «Богдан був хороший до тих пір, поки Зеленський себе відчував не компетентним. Богдан більше домінував, а це жодним чином не вписується у логіку Зеленського. І в якийсь момент цей конфлікт мав відбутися. Зеленський не та людина, яка хоче бути другою. А от з Єрмаком ідеальний збіг»

Нагадаємо, Богдан заявив, що Зеленський не навчився керувати країною.

До слова, 26 листопада під час пресмарафону президент Зеленський розповів, чому так тримається за Єрмака.

Додамо, у ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Зеленський та Єрмак для святкування використали гелікоптери рятувальників як таксі. Натомість глава МВС каже, що використання гелікоптерів посадовцями – це «звичайна практика».

Раніше стало відомо, що Єрмак відсвяткував день народження із Зеленським на Прикарпатті.

До слова, 21 листопада активісти на Банковій поставили ультиматум Зеленському щодо Єрмака.

Як відомо, колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Василь Бурба розповів про можливого «крота» у владі. Також він сказав, що наказ перенести спецоперацію із «вагнерівцями» передав Зеленський через Єрмака. Ця інформація збурила українське суспільство.

Раніше однокурсник Путіна назвав Єрмака агентом російських спецслужб.

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