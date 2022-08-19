Зеленський звернувся до ООН з проханням щодо українських полонених

Зеленський вважає, що необхідно встановити повну правду про теракт в Оленівці

ООН має забезпечити виконання Росією норм міжнародного права

Президент України Володимир Зеленський закликав ООН забезпечити виконання Росією норм міжнародного права у відношенні до українських полонених. Про це гарант розповів під час заяви зробленої за підсумками зустрічі з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

«Я закликав пана генсека застосувати всі можливості ООН, щоб забезпечити виконання Росією всіх норм міжнародного права щодо полонених. Ми обговорили направлення місії в Оленівку», – заявив президент.

Він також підкреслив, що необхідно встановити повну правду про теракт в Оленівці, під час якого загинули близько 50 українських військовополонених.

Разом з тим Антоніу Гутерреш має намір призначити бразильського генерала Карлоса душ Сантуша Круза керівником місії з розслідування вибуху в Оленівській в’язниці 29 липня, внаслідок якого загинули десятки українських військовополонених.

«Сьогодні ми також обговорили розслідування трагічного інциденту в слідчому ізоляторі в Оленівці 29 липня. Те, що там сталося, неприйнятно. Усі військовополонені перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права», – сказав він.

За його словами, Міжнародний комітет Червоного Хреста повинен мати до них доступ, хоч би де вони перебували.

Гутерреш розповів, що створив місію зі встановлення фактів, пов’язаних із вибухом у в’язниці, яку очолюватиме Сантуш Круз.

«Генерал Сантуш Круз – шанований військовий з більш як 40-річним досвідом роботи в галузі національної та міжнародної громадської безпеки і військової служби, у тому числі як командувача миротворчими операціями ООН», – пояснив генсек ООН.

Гутерреш зазначив, що продовжуватиме працювати над отриманням гарантій щодо місця трагедії «та інших відповідних місць».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів у Львові переговори із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Зустріч відбулася у Палаці Потоцьких 18 серпня.

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