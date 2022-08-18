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Що носять Зеленський та Єрмак: соцмережі помітили цікаву деталь

Надія Клочко
glavcom.ua
Що носять Зеленський та Єрмак: соцмережі помітили цікаву деталь
Після початку повномасштабної війни українські посадовці змінили стиль одягу
фото: Офіс президента

Глава держави та очільник його офісу полюбляють носити кросівки бренду Saucony

Користувачі соцмереж звернули увагу, що президент України Володимир Зеленський та очільник Офісу президента Андрій Єрмак неодноразово з’являлися на публічних заходах у однакових кросівках.

Йдеться про кросівки Saucony JAZZ 81, ціна яких наразі складає трохи більше $50 (2300-2700 грн).

Що носять Зеленський та Єрмак: соцмережі помітили цікаву деталь фото 1

Зокрема, у однакових кросівках Зеленський та Єрмак були під час сьогоднішнього візиту до Львова. Тут Володимир Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

Що носять Зеленський та Єрмак: соцмережі помітили цікаву деталь фото 2

Також в однаковому взутті Зеленський та глава його офісу з’явилися на зустрічі з представниками групи світових лідерів The Elders – колишнім генеральним секретарем ООН Бан Кі Муном і експрезидентом Колумбії Хуаном-Мануелем Сантосом-Кальдероном, яка відбулася 16 серпня.

Що носять Зеленський та Єрмак: соцмережі помітили цікаву деталь фото 3

У кросівках Saucony Єрмак та Зеленський з’явилися і на церемонії вручення орденів «Золота Зірка» військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України, і членам родин загиблих Героїв з нагоди Дня Повітряних сил України 7 серпня. Церемонія відбулася на подвір’ї Маріїнського палацу в Києві.

Що носять Зеленський та Єрмак: соцмережі помітили цікаву деталь фото 4

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що флісовий світшот президента України Володимира Зеленського продали на благодійному аукціоні Christie's у Лондоні. Світшот кольору хакі пішов з молотка за 90 тис. фунтів стерлінгів. 

Також відомо, що за сорочку, яку президент України Володимир Зеленський одягав на День вишиванки, 19 травня, на благодійному аукціоні у США заплатили $100 тис

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Теги: Володимир Зеленський Андрій Єрмак Офіс президента стиль

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