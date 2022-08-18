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Переговори Зеленського, Ердогана і Гетерреша: Кулеба розкрив закулісся зустрічі

Надія Клочко
glavcom.ua
Переговори Зеленського, Ердогана і Гетерреша: Кулеба розкрив закулісся зустрічі
Зустріч Зеленського, Ердогана і Гетерреша відбулася сьогодні, 18 серпня
фото з відкритих джерел

Глава української дипломатії розповів подробиці переговорів президента Зеленського у Львові

Під час сьогоднішніх переговорів у Львові президент України Володимир Зеленський, президента Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреша скоординували позицію щодо безпекової ситуації, а також свої подальші дії. Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками львівського саміту.

«Завершився саміт на трьох – президент України, президент Туреччини та генеральний секретар ООН. Підозрюю, що до завершення цієї війни від скоординованості і рішень цієї трійки залежатиме вирішення багатьох проблем дипломатичним шляхом. Між ними є взаєморозуміння – це головне. Президенти і генеральний секретар скоординували не просто позицію, а й свої дії з ключових питань – це зерновий коридор, Запорізька АЕС і, безумовно, звільнення наших полонених. Тобто не просто поговорили, а домовилися, хто що робить далі», – розповів міністр.

Кулеба відзначив особисту залученість щодо Ердогана, і Гутерреша. Міністр наголосив, що лідери підходять до обговорюваних питань «не формально, не поверхнево вони підходять, дійсно щиро співпереживають і хочуть вирішувати проблеми».

Міністр також наголосив, що під час переговорів ніхто не схиляв Україну до якихось поступок на користь Росії.

Особливо очільник МЗС відзначив, що переговори лідерів України та Туреччини тривали довше, ніж очікувалося.

«Дуже радий, що довго говорили президенти Зеленський і Ердоган. Набагато більше, ніж передбачалося, була зустріч тет-а-тет», – зазначив він.

Кулеба також додав, що в рамках зустрічі він також провів низку підготовчих заходів до саміту Кримської платформи, який має відбутися незабаром. Міністр запевнив, що саміт відбудеться, і «він буде дуже крутий».

Нагадаємо, що у Львові Зеленський провів двосторонні переговори з президентом Туреччини Тайіпом Ердоганом.

Також глава української держави поговорив з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Сторони домовилися про продовження координації в реалізації зернової ініціативи. Обговорили можливі напрямки її розвитку, питання незаконної та примусової депортації українців, звільнення з полону наших військовослужбовців і медиків.

Після цього відбулась тристороння зустріч Зеленського, Ердогана та Гутерреша.

Крім цього, нещодавно стало відомо, що Москва змінила позицію щодо можливих переговорів президентів Росії та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

Як відомо, Туреччина намагається прискорити зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна, бо розуміє негативні наслідки російсько-української війни для чорноморського регіону. 

Теги: Дмитро Кулеба Реджеп Таїп Ердоган ООН Володимир Зеленський Антоніу Гутерріш Туреччина

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