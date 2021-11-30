Єрмак має дієвий спосіб маніпулювати Зеленським
Президент вчинив всупереч будь-якій логіці
Ситуація з відвертим переслідуванням Бутусова через особисту образу просто ще раз нагадала всім: в Єрмака є дієвий спосіб маніпулювати Зеленським. Єрмак просто грає на його самолюбстві – і це досі прекрасно працює.
При всій повазі до Бутусова, це все ж президент держави, це вимагає дотримання певних формальностей у спілкуванні. Нічого надмірного – просто формальний діловий етикет. Хоча, звісно, такий формат практично нецікавий широкій аудиторії.
З іншого боку, Зеленський вчинив всупереч будь-якій логіці. Історія вже мала би навчити як не Зеленського, так співробітників ОП: не зв’язуватися з журналістами попри будь-які образи, та й хоч би реальні іміджеві (і навіть кримінальні) загрози від їхньої журналістської діяльності! Гірше буде! Жодних погроз, жодних конфліктів, жодної демонстрації невдоволення.
Але, ймовірно, тут спрацювало те, що Зеленський у повсякденні оточений людьми, що звикли його «облизувати». Тому зіткнення з іншим форматом поведінки стало певною мірою шоком. І зумовило відповідну реакцію. Котру в ОП ніхто не спромігся зупинити.
З іншого боку, якщо в ОП за антикризовий піар дійсно відповідає Подоляк і його рупор Арестович – тоді дійсно все буде дуже погано, прогнозами «за тиждень вб’ють» все не завершиться. Адже кризовий піар точно не є сильною стороною ані Подоляка, ані Арестовича.
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Джерело: блог Олексія Голобуцького