  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олексій Голобуцький
рус
    Думки вголос

    Єрмак має дієвий спосіб маніпулювати Зеленським

    • Олексій Голобуцький

      Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Яку ж владу має керівник Офісу президента? - Єрмак має дієвий спосіб маніпулювати Зеленським
    Яку ж владу має керівник Офісу президента?
    фото: Facebook/Андрій Єрмак

    Президент вчинив всупереч будь-якій логіці

    Ситуація з відвертим переслідуванням Бутусова через особисту образу просто ще раз нагадала всім: в Єрмака є дієвий спосіб маніпулювати Зеленським. Єрмак просто грає на його самолюбстві – і це досі прекрасно працює.

    При всій повазі до Бутусова, це все ж президент держави, це вимагає дотримання певних формальностей у спілкуванні. Нічого надмірного – просто формальний діловий етикет. Хоча, звісно, такий формат практично нецікавий широкій аудиторії.

    З іншого боку, Зеленський вчинив всупереч будь-якій логіці. Історія вже мала би навчити як не Зеленського, так співробітників ОП: не зв’язуватися з журналістами попри будь-які образи, та й хоч би реальні іміджеві (і навіть кримінальні) загрози від їхньої журналістської діяльності! Гірше буде! Жодних погроз, жодних конфліктів, жодної демонстрації невдоволення.

    Але, ймовірно, тут спрацювало те, що Зеленський у повсякденні оточений людьми, що звикли його «облизувати». Тому зіткнення з іншим форматом поведінки стало певною мірою шоком. І зумовило відповідну реакцію. Котру в ОП ніхто не спромігся зупинити.

    З іншого боку, якщо в ОП за антикризовий піар дійсно відповідає Подоляк і його рупор Арестович – тоді дійсно все буде дуже погано, прогнозами «за тиждень вб’ють» все не завершиться. Адже кризовий піар точно не є сильною стороною ані Подоляка, ані Арестовича.

    Читайте також:

    Джерело: блог Олексія Голобуцького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: скандал Володимир Зеленський президент журналіст Андрій Єрмак Юрій Бутусов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Віктор Трегубов
    Віктор Трегубов

    Журналіст

    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Володимир Омелян
    Володимир Омелян

    Ексміністр інфраструктури

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат 8 скликання

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Єрмак має дієвий спосіб маніпулювати Зеленським