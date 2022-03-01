Китай відреагував на агресію Путіна та підтримав Україну

Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї

Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї

Китайський міністр підтвердив непохитну підримку суверенітету та територіальної цілісності України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї.

Глава української дипломатії детально поінформував свого китайського колегу про розвиток збройної агресії Російської Федерації проти України, обстріли цивільної інфраструктури та вбивства мирного населення.

Дмитро Кулеба звернувся з проханням до Ван Ї використати рівень відносин між Пекіном та Москвою, аби змусити Росію припинити збройну агресію проти українського народу.

Китайський міністр підтвердив непохитну підримку суверенітету та територіальної цілісності України з боку КНР, відзначив стратегічний характер двосторонніх відносин.

Ван Ї запевнив Дмитра Кулебу в готовності Китаю докладати всі зусилля задля припинення війни на українській землі дипломатичним шляхом, зокрема як постійний член Ради Безпеки ООН.

Дмитро Кулеба особливо відзначив дистанціювання Китаю від рішення Путіна привести сили стримування російської армії в особливий режим бойового чергування.

Глави МЗС також обговорили питання безпеки китайської громади в Україні. У цьому контексті Дмитро Кулеба наголосив, що найкращою гарантією безпеки китайських громадян, а також інших іноземних громадян, в Україні є тиск їхніх урядів на Росію, аби вона припинила збройну агресію проти нашої держави, насамперед варварські обстріли мирних українських міст.

Раніше речник МЗС Китаю Ван Веньбінь підкреслював, що Китай і Росія є «стратегічними партнерами», але не «союзниками». Китай визначає свою власну позицію та політику в кожному окремому випадку

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