Легендарний напис дібрався вже й до Росії: «путін-ху*ло!» (відео)

Шокуючий для росіян напис зняли на відео

Українське гасло помітила на трасі між Москвою та Санкт-Петербургом

На трасі Санкт-Петербург − Москва на одній з АЗС здивовані водії зняли на відео, як на одній з колонок висвічувався напис «путін-ху*ло!»

Чоловік, який знімав відо був реально шокований цим. Особливо коли далі пішло українське гасло «Слава Україні! Героям Слава!»

Нагадаємо, російські окупанти продовжують використовувати заборонені Женевською конвенцією методи ведення війни. Так, на місто Охтирка Сумської області скинули вакуумні бомби.

Нагадаємо, українська авіація за добу знищила шість колон військової техніки окупантів.

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