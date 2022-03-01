Що вимагає Росія від України? Деталі переговорів на кордоні

Російська делегація відмовилася влаштувати режим тиші

Українська делегація вимагала припинення вогню та виведення російських військ з території України

Після переговорів української та російської делегації щодо припинення бойових дій сторони обмежились загальними фразами про пошук точок дотику і домовилися ще раз зустрітися 2 березня. Але деякі вимоги, що висунули росіяни, джерела в українській делегації все ж окреслили. Ось вони:

Позаблоковий статус України, закріплений на рівні парламенту з проведенням референдуму. Визнання Україною ОРДЛО (а в логіці Росії – «ЛДНР») в адміністративних рамках Донецької та Луганської областей. Денацифікація (щойно вигаданий путіним термін для країни, у якій президента-єврея підтримало 73% виборців). Крим, повернення якого вимагає українська сторона, винести в майбутній угоді за дужки.

Зі свого боку, українська сторона попросила про «режим тиші» до наступної зустрічі в середу, але російська сторона його не пообіцяла (вже сьогодні, наприклад, був завадний нічим не виправданий авіаудар по площі Свободи в самому центрі Харкова).

За спостереженнями наших перемовників, російська делегація складається з «голубів» та «яструбів». Поки одна її частина пропонує жити дружно, інша погрожує, що Росія ще навіть не починала воювати.

Відомо, що українська сторона на переговорах з Росією вимагала виключно припинення вогню та виведення з території України усіх військ країни-агресора Росії.

До складу делегації увійшли: голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

За підсумками зустрічі відповідну заяву зробив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, який повідомив, що сторони намітили ряд пріоритетних тем, щодо яких намітились певні рішення і їдуть у свої столиці для консультацій. Помічник Путіна Мединський заявив, що «сторони знайшли деякі точки, якими можна прогнозувати спільні позиції».

Наступна зустріч має відбутися 2 березня.

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