Путін вражений і розгніваний перебігом війни з Україною — розвідка США

Західні спецслужби: «Путін розчарований і спрямовує незвичайні спалахи гніву на людей із свого найближчого оточення через стан військової кампанії та засудження його дій у всьому світ»

«Путін більше не той холоднокровний диктатор із ясними очима»

У США є достовірні розвіддані про те, що президент Росії Володимир Путін розчарований і висловлює незвичайні спалахи гніву на адресу людей зі свого найближчого оточення через стан військової кампанії в Україні та засудження його дій у всьому світі», — заявили двоє нинішніх американських чиновників. Про це повідомляє NBC.

У статті наголошується, що розвідка США «має гарне бачення» поведінки та дій Путіна. Наголошується, що зараз він демонструє дуже незвичайну для себе поведінку.

«Це людина, явно заскочена масштабом українського опору», – сказав в ефірі MSNBC сенатор Марк Уорнер, голова Комітету з розвідки. «Він ізольований. Він не дуже давно був у Кремлі».

Марк Уорнер додав: «Я хвилююся, що його загнали в глухий кут, звідки немає очевидного виходу».

Західні спецслужби уважно стежать за Путіним на предмет будь-яких істотних змін у поведінці. Четверо американських чиновників заявили, що розвідка не стверджує, що він психічно нестабільний, але водночас каже, що глава країни-агресора демонстрував іншу модель поведінки, ніж раніше.

У США є надійні розвідувальні дані про те, що Путін розчарований і спрямовує незвичайні спалахи гніву на людей із свого найближчого оточення через стан військової кампанії та засудження його дій у всьому світі, заявили один колишній і два нинішніх поінформовані чиновники США.

Це незвично, кажуть вони, оскільки Путін, колишній офіцер розвідки, зазвичай стримує свої емоції. «Він більше не той холоднокровний диктатор із ясними очима, яким був у 2008 році», — сказав колишній директор ЦРУ Джон Бреннан.

Західний дипломат сказав, що Путін, схоже, все більш ізольований і дезінформований. «Головне занепокоєння – це інформація, яку він отримує, і наскільки він ізольований. Ізоляція викликає справді велике занепокоєння», – сказав дипломат. «Ми не віримо, що він має реалістичне розуміння того, що відбувається».

Сенатор Марко Рубіо, штат Флорида, високопоставлений член Комітету з розвідки, написав у Twitter, що «старий Путін був холоднокровним раціональним вбивцею. Новий Путін ще небезпечніший».

«Небезпечно», – написав Рубіо в Twitter. «Легітимність #Путіна заснована на іміджі сильного лідера, який відновив #Росію до наддержави після катастроф 90-х. Зараз економіка знаходиться в руїні, а військові принижуються, а його єдині інструменти для відновлення балансу сил із Заходом – це кібератаки та ядерна бомба».

«Це був такий поганий, поганий прорахунок з боку Путіна», – сказав Бреннан. «Він ніколи раніше не стикався з чимось подібним. Я впевнений, що він кидається на радників, міністрів та інших — тут може бути емоційна спіраль. Його калічать і на полі бою, і на фінансовому фронті, і він не має гарних варіантів».

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