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    Думки вголос

    Свіжі рейтинги. Чи готовий Зеленський до такого рівня відповідальності?

    • Віктор Таран

      Політолог, голова Центру «Ейдос»

    • Розсилка
    Свіжі рейтинги. Чи готовий Зеленський до такого рівня відповідальності?

    Хто потрапляє до нового парламенту

    Свіжа соціологія групи «Рейтинг»:
    • «Слуга народу» 48,2% - 136 депутатів
    • Оппозиційний блок ЗаЖиття - 10,7% - 30 депутатів
    • Європейська солідарність - 7,8% - 23 депутатів
    • Батьківщина - 6,9% - 20% депутатів
    • Голос - 5,6 %- 16 депутатів
    • Сила і Честь - 4,6%
    • Громадянська позиція - 3%
    • Інші партії не набирають 3%

    Короткі підсумки. 

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    Якщо електоральна динаміка збережеться «Слуга Народу» має всі шанси отримати перемогу в більшості з 199 мажоритарних округів та сформувати одноосібну більшість у парламенті. За таких умов вперше в політичній історії Україні одна партія монополізує одноосібно виконавчу та законодавчу владу.

    У звязку з цим суспільство та журналісти ВЖЕ повинні ставити питання до Зеленського та його команди:

    1. Хто ті люди, які стануть депутатами від «Слуги Народу?»
    2. Який їх рівень доброчесності та не залежності від фінансово-промислових груп олігархів?
    3. Хто ті люди, які по квоті «Слуги Народу» зайдуть в Кабмін та інші органи виконавчої влади? Який їх рівень доброчесності та професіоналізму?
    4. Чи знає Зеленський, що робити, коли отримає монопольну Владу в Країні? який його план модернізації та розбудови Країну на наступні 5 років?
    5. Чи розуміє Зеленський, що після отримання монопольної Влади в Країні в очах суспільства він буде нести персональну відповідальність ЗА ВСЕ, що тут відбуватиметься. Від ремонту доріг до розміру пенсій, від завершення війни на Сході до поганої роботи окремо взятого чиновника?» 

    І найголовніше питання - чи готовий Зеленський до такого рівня відповідальності?

    Запитуй, те.

    Джерело: блог Віктора Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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