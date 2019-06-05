Свіжі рейтинги. Чи готовий Зеленський до такого рівня відповідальності?

Хто потрапляє до нового парламенту

Свіжа соціологія групи «Рейтинг»:

«Слуга народу» 48,2% - 136 депутатів

Оппозиційний блок ЗаЖиття - 10,7% - 30 депутатів

Європейська солідарність - 7,8% - 23 депутатів

Батьківщина - 6,9% - 20% депутатів

Голос - 5,6 %- 16 депутатів

Сила і Честь - 4,6%

Громадянська позиція - 3%

Інші партії не набирають 3%

Короткі підсумки.

Якщо електоральна динаміка збережеться «Слуга Народу» має всі шанси отримати перемогу в більшості з 199 мажоритарних округів та сформувати одноосібну більшість у парламенті. За таких умов вперше в політичній історії Україні одна партія монополізує одноосібно виконавчу та законодавчу владу.

У звязку з цим суспільство та журналісти ВЖЕ повинні ставити питання до Зеленського та його команди:

Хто ті люди, які стануть депутатами від «Слуги Народу?» Який їх рівень доброчесності та не залежності від фінансово-промислових груп олігархів? Хто ті люди, які по квоті «Слуги Народу» зайдуть в Кабмін та інші органи виконавчої влади? Який їх рівень доброчесності та професіоналізму? Чи знає Зеленський, що робити, коли отримає монопольну Владу в Країні? який його план модернізації та розбудови Країну на наступні 5 років? Чи розуміє Зеленський, що після отримання монопольної Влади в Країні в очах суспільства він буде нести персональну відповідальність ЗА ВСЕ, що тут відбуватиметься. Від ремонту доріг до розміру пенсій, від завершення війни на Сході до поганої роботи окремо взятого чиновника?»

І найголовніше питання - чи готовий Зеленський до такого рівня відповідальності?

Запитуй, те.

Джерело: блог Віктора Тарана

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