Колесніков представив програму розвитку обласних організацій партії «Україна– наш дім»

Екснардеп вважає, що дострокових парламентських виборів не буде

Лідер партії «Україна – наш дім» Борис Колесніков під час презентації масштабної програми щодо формування обласних організацій, початок якої було покладено в Харкові та Сумах, назвав основні складові української економіки на найближчі 20 років – АПК, туризм, логістика, переробка та ІТ-технології.

«Харків – це перша столиця України, визнаний індустріальний і науково-технічний центр, місто, в якому впродовж кількох десятиліть формувалася управлінська еліта. Тому перша конференція за поданням обласного керівника проходить саме тут. Протягом найближчих місяців у всіх областях України партія відкриє свої обласні організації, щоб вони могли ефективно донести наші ідеї до виборців кожної з областей України», – заявив Колесніков.

За його словами, крім подання керівників обласних організацій, головним завданням під час зустрічі з активом міста і ЗМІ став відкритий діалог щодо основних проблем кожного регіону і країни в цілому, які хвилюють населення.

«В Україні сьогодні існують основні сектори, які становлять економіку країни. Це – АПК, туризм, важка промисловість, логістика та інформаційні технології. Україна – це країна промислова, а промисловість – це весь Схід країни. Це дійсно індустріальні центри та при розумних інвестиціях вони цілком можуть стати промисловими центрами східної Європи», – сказав Колесніков.

Він зазначив, що захід і південь країни є потужними туристичними центрами, і під час пандемії через закриті кордони, туристи з держав Перської затоки переорієнтувалися на Україну.

«Але ми виявилися не готові з точки зору умов, щоб приймати їх. Після Євро-2012 це перший подібний туристичний бум в Україні. А якщо точніше, так, напевно, і з часів СРСР Україна вперше може говорити про міжнародний туризм», – підкреслив політик.

Колесніков зазначив, що політична сила, яку він представляє, пропонує боротися з корупцією за допомогою інформаційних технологій, радикально скоротити кількість чиновників та депутатів, максимально передати повноваження з центру на місця: «Тобто, провести реальну децентралізацію, зберігши за центром міжнародні відносини, оборонну політику, інфраструктурні проекти, безпеку».

Генеральний конструктор держпідприємства «Антонов», радник голови партії з питань аерокосмічної галузі Дмитро Ківа назвав низку факторів, які, на його думку, призвели до занепаду виробництва в Україні.

«Взяти, приміром, той же завод «Зірка», який випускав порох. Ще Катерина II видала указ про його створення. Цей завод виробляв мільйони пудів пороху. А зараз його ніхто не випускає, й Україна змушена закуповувати порох для боєприпасів у Туреччині, Єгипті, Польщі, Чехії та інших країнах. Щоб заводи працювали – країною повинні управляти професіонали», – наголосив Ківа.

Під час спілкування зі ЗМІ багато уваги приділялося питанням можливості трансформації економічних показників у соціальні – реформування системи освіти і переходу на шведську модель державного страхування в сфері охорони здоров'я.

«Сьогодні закон, згідно з яким гроші повинні йти за пацієнтом, не працює. І він не буде працювати найближчим часом. Обов'язкове державне медичне страхування дозволить українцям отримати якісне медичне обслуговування», – впевнена радник глави партії «Україна – наш дім» з питань медицини Валентина Маркевич.

Крім того, Колесніков вважає, що дострокових парламентських виборів не буде: «У цьому немає ніякого практичного сенсу, поки не буде доведена до кінця виборча реформа. Її головний постулат – це 300 депутатів і відкриті списки. Її важливо довести до кінця».

Відповідаючи на питання журналістів, чим відрізняється політична сила, яку він представляє від інших партій, Борис Колесніков підкреслив, що «кожен член партії «Україна – наш дім» тримає своє слово й бере на себе відповідальність за прийняті рішення.

Лідером Харківської обласної організації партії став Віталій Немилостивий, а в Сумах – Костянтин Проценко.