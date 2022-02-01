Коли Україна скасує призов на строкову службу: Зеленський визначив чітку дату

Глава держави хоче, що Кабмін підготував, а Рада прийняла закон про скасування призова на строкову військову службу

Глава держави хоче, що Кабмін підготував, а Рада прийняла закон про скасування призова на строкову військову службу

Президент сьогодні оголосив про «перехід України на професійну армію»

В Україні збираються скасувати призов на строкову військову службу. Глава держави доручив Кабміну забезпечити підготовку та внести на розгляд Верховної Ради України необхідний законопроєкт. Про це йдеться в указі президента.

Так, Зеленський постановляє уряду забезпечити підготовку та внести на розгляд парламенту законопроєкту щодо «запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативної форми проходження строкової служби та припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року».

Як відомо, сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав у Верховній Раді указ про зміцнення обороноздатності України та привабливості військової служби.

У документі сказано, що чисельність ЗСУ за три роки збільшать на 100 тисяч. Також йдеться про збільшення виплат військовослужбовцям та про перехід до засад професійної армії.

Зеленський наголосив, що саме армія є запорукою безпеки країни та гарантією миру в країні, тож він вважає необхідним «захистити тих, хто захищає нас».

До слова, Зеленського зустрів у Раді неприємний банер (фото).

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ обговорив з колегою з США російську ескалацію в Європі.