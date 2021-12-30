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    Зеленський підписав указ про «подвійну мінімалку» для військових

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    Глава держави поставив завдання удосконалити систему грошового забезпечення військовослужбовців - Зеленський підписав указ про «подвійну мінімалку» для військових
    Глава держави поставив завдання удосконалити систему грошового забезпечення військовослужбовців
    фото: president.gov.ua

    Зеленський доручив уряду вдосконалити систему грошового забезпечення військових

    Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 688/2021 «Про додаткові заходи із забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців Збройних Сил України». Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    Згідно з документом, Кабінет Міністрів має забезпечити з 2023 року мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України (крім військовослужбовців строкової військової служби) на рівні не менше двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року.

    Також уряд до 30 червня 2022 року повинен внести на розгляд Верховної ради законопроєкт, спрямований на удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців з урахуванням найкращого досвіду провідних іноземних держав.

    Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

    Раніше повідомлялося, що 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер упродовж наступного року повинні стати на облік військовозобов'язаних.

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    Теги: Міноборони військові Володимир Зеленський уряд указ
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    Зеленський підписав указ про «подвійну мінімалку» для військових