Зеленський підписав указ про «подвійну мінімалку» для військових
Зеленський доручив уряду вдосконалити систему грошового забезпечення військових
Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 688/2021 «Про додаткові заходи із забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців Збройних Сил України». Про це повідомляє пресслужба глави держави.
Згідно з документом, Кабінет Міністрів має забезпечити з 2023 року мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України (крім військовослужбовців строкової військової служби) на рівні не менше двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року.
Також уряд до 30 червня 2022 року повинен внести на розгляд Верховної ради законопроєкт, спрямований на удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців з урахуванням найкращого досвіду провідних іноземних держав.
Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Раніше повідомлялося, що 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер упродовж наступного року повинні стати на облік військовозобов'язаних.
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