Головнокомандувач ЗСУ обговорив з колегою з США російську ескалацію в Європі

Міллі і Залужний обмінялися своїми оцінками мінливої обстановки в сфері безпеки в Східній Європі

Голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі провів телефонну розмову з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Сторони обговорили безпекову ситуацію в Східній Європі на тлі російської ескалації. Про це йдеться на сайті Комітету начальників штабів ЗС США.

Зокрема Міллі і Залужний обмінялися своїми оцінками мінливої обстановки в сфері безпеки в Східній Європі.

«Україна має право бути незалежною, зберігати територіальну цілісність і суверенітет. Україна відіграє особливо важливу роль у підтримці миру і стабільності в Європі», – йдеться в повідомленні.

Водночас Міллі підтвердив політику США щодо подальшої підтримки України та її цілей, а також постійні зусилля США щодо зміцнення її здатності забезпечувати власний захист.

Це вже третя телефонна розмова, яку Міллі і Залужний провели в січні.

аніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що нарощування військ РФ на кордоні з Україною відкриває для президента Росії Путіна різні варіанти дій, у тому числі повномасштабне вторгнення.

Остін уточнив, що про остаточне рішення Путіна йому не відомо.

Глава Міноборони додав, що РФ може використати збройні сили, що складаються з понад 100 тисяч військових, аби захопити українські міста та «значні території». Також Росія може вдатися до провокаційних політичних дій, наприклад, визнання вже окупованих українських територій.

Як повідомлялося, Росія хоче скасувати заплановане на 31 січня відкрите засідання Ради Безпеки ООН, в ході якого планується обговорити нарощування російських військ на кордоні та загрозу вторгнення в Україну.

Також посольство США зробило ролик про агресію РФ.

Натомість президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить «більшої ескалації, ніж була раніше».

До слова, як заявив соціолог, 40% українців досі позитивно ставляться до Росії і не вірять, що вона нападе.

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