У Кучми оприлюднили текст листа з «формулою Штайнмаєра»



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Оприлюдений лист Леонід Кучма 1 жовтня підписав на адресу Мартіна Сайдіка

Прессекретар представника України у Тристоронній контактній групі та другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер 2 жовтня опублікувала лист з формулою Штайнмаєра, підписаний Кучмою.

«Лист, який Леонід Кучма вчора підписав на адресу Мартіна Сайдіка (представника ОБСЄ на переговорах у Мінську – ред.)», – написала Оліфер у Facebook, додавши копію документа.

У листі міститься наступний текст:

«Закон набирає сили о 20:00 за місцевим часом в день голосування на дочасних місцевих виборах в окремих районах Донецької та Луганської областей, які призначені та проведені у відповідності до Конституції України та спеціальним законом України, що регулює проведення місцевих виборів у згаданих районах. Він діятиме на тимчасовій основі до дня публікації остаточних висновків місією БДІПЛ ОБСЄ по спостереженню за виборами, на основі усталеної практики БДІПЛ ОБСЄ, про відповідність у цілому дочасних місцевих виборів стандартам ОБСЄ та міжнародним стандартам демократичних виборів, а також українському законодавству і в якому міститься відповідь на питання, погоджене у Нормандському форматі, схвалене у Тристоронній контактній групі та направлене Україною у її запрошенні та Діючим головою ОБСЄ Директору БДІПЛ.

Цей закон продовжує діяти на постійній основі у разі, якщо в остаточному звіті БДІПЛ ОБСЄ у відповідності до усталеної практики дійде висновку про те, що дочасні місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей були проведені в цілому у відповідності до стандартів ОБСЄ та українського законодавства, відповідаючи на питання, погоджене у Нормандському форматі, схвалене у Тристоронній контактній групі та направлене Україною у її запрошенні та Діючим головою ОБСЄ Директору БДІПЛ.

Українська сторона приймає текст цієї формули».

Нагадаємо, 2 жовтня народний депутат від «Слуги народу», голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі – «не поступаючись при цьому нічим принциповим», і 1 жовтня «ніхто нічого не підписував».

У свою чергу глави незаконних угруповань «ДНР» і «ЛНР» Денис Пушилін і Леонід Пасічник заявили, що узгодження «формули Штайнмайєра» означає визнання за «народом Донбасу права самому визначати свою долю».

Як відомо, журналіст Валерій Калниш опублікував у соцмережі документ, який підписали учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні в Мінську 1 жовтня.

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».

Сайдік заявив, що «формула Штайнмайєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.

Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.

До слова, у вівторок ввечері близько двох сотень активістів пікетували Офіс президента у зв'язку з погодженням Україною у Мінську «формули Штайнмаєра». Активісти намалювали на білому полотні червоно-чорною фарбою «Ні капітуляції».