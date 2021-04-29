Коломойський і Суркіси не втрачають надію визнати незаконною націоналізацію «Приватбанку» – ЗМІ

За інформацією ЗМІ, Шефір має переконати урядовців прийняти рішення про відмову України від імунітету осіб, які задіяні в націоналізації «Приватбанку»

Нардеп ОПЗЖ і президент «Динамо» Григорій Суркіс переконує помічника президента Сергія Шефіра, щоб той посприяв підписанню відмови України від державного імунітету посадових осіб, які були задіяні в націоналізації «Приватбанку».

Як повідомляє видання «Телеграф», мова йде, в тому числі і щодо процедури bail-in (примусова конвертація в акції).

За інформацією ЗМІ, Сергій Шефір має переконати міністра закордонних справ Дмитра Кулебу та міністра юстиції Дениса Малюську прийняти рішення про відмову України від державного імунітету ексголови НБУ Валерії Гонтаревої і експрезидента Петра Порошенка.

Видання нагадує, що згідно з міжнародним правом, вищі посадові особи, в тому числі колишні президенти, не підсудні іноземним судам щодо своїх рішень, прийнятих під час перебування на державних посадах. Відмова від державного імунітету може дозволити адвокатам Суркіса подати проти Гонтаревої і Порошенка позов до Високого суду Лондона.

До слова, у Високому суді Лондона судиться державний «Приватбанк» з Ігорем Коломойським, одним із колишніх співвласників банку.

Мета обидвох позовів може полягати у визнанні незаконною націоналізацію «Приватбанку», коли держава повинна була рятувати кошти десятків мільйонів вкладників цього банку.