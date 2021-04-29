Як працюватимуть банки на Великдень та травневі свята: графік роботи

Більшість відділень банків будуть закриті 1 і 2 травня, оскільки це вихідні дні – субота і неділя

Українські банки на Великдень і травневі свята можуть самостійно встановлювати графік роботи, оскільки система електронних платежів СЕП Національного банку буде працювати в режимі 23/7.

Більшість відділень банків будуть закриті 1 і 2 травня, оскільки це вихідні дні – субота і неділя. Які відділення працюватимуть у свята - читайте у нашому матеріалі нижче.

Банківські установи в п'ятницю, 30 Квітня, працюватимуть у звичайному режимі, але час роботи відділень буде скорочено на одну годину. І попри на майже цілодобову роботу системи СЕП, більшість відділень банків відпочиватимуть з 1 по 4, а також з 8 по 10 травня. Доступні будуть тільки послуги в онлайн-платформах.

Варто відзначити, що всі банківські операції з 1 по 4 травня будуть зображатися датою наступного робочого дня – 5 травня, всі операції з 8 по 10 травня – датою наступного операційного дня 11 травня.

Як працюватиме ПриватБанк

У банку повідомили, що в будні дні будуть працювати всі відділення. А ось неділя і державні свята - будуть вихідними й всі відділення будуть закриті. У суботу працюватиме лише кілька чергових відділень.

1-4 травня – вихідні

5-7 травня - робочі дні

8-10-вихідні дні

З 11 травня – робота відділень у звичайному режимі

Як буде працювати ПУМБ

30 квітня - скорочений робочий день на 1 годину

1-4 травня (субота-вівторок) – вихідні дні

5-7 травня - робота у звичайному графіку

8-10 - вихідні дні

з 11 травня – робота у звичайному графіку

Як працюватиме Ощадбанк

Державний банк України не складав специфічний графік на свята, тому ймовірно, що відділення працюватимуть у звичайному святковому режимі:

30 Квітня - короткий день

1-4 травня – вихідні дні

5-7 травня - робочі дні

8-10 - вихідні дні

Роботу чергових відділень, а також відділень в кожному місті країни можна перевірити на офіційних сайтах або в мобільних додатках.

Додамо, що за рішенням уряду карантин на Великдень посилюватися не буде.

До слова, НБУ встановив додаткові зобов’язання для банків. Йдеться про вимоги до договорів про споживчий кредит, вклад (депозит), а також відкриття та ведення поточного рахунку.

Нагадаємо, українців зобов'яжуть віднести в банк усю готівку, яку вони накопичили, і заплатити з неї 5% податку. Причому заплатити доведеться, навіть якщо ці гроші були накопичені з офіційних доходів, з яких вже сплачено всі відрахування.



