Приватбанк приватизують. Глава НБУ розповів деталі

Приватбанку належить 20% українського банківського ринку

Частка держави на банківському ринку України через п’ять років повинна знизитися з 55 % до 25 %. Державний Приватбанк продадуть. Про це розповів голова Національного банку України Кирило Шевченко в інтерв’ю виданню Global Capital.

«Згідно з нашими планами, найбільший банківський актив України, Приватбанк, незабаром виставлять на продаж», – сказав Шевченко.

За його словами, банківський сектор України володіє значним потенціалом для міжнародних інвесторів.

«Ми вважаємо, що приватизація Приватбанку, якому належить 20% українського банківського ринку, зацікавить найпрестижніших міжнародних інвесторів, зокрема зі США і ЄС», – заявив Шевченко.

Голова НБУ вважає, що процес приватизації допоможе українській банківській системі отримати більшу незалежність і буде сприяти роботі банків у відповідності з ринковими принципами.

«Сподіваємося, що через п’ять років частка держави на банківському ринку знизиться з 55% до 25%», – додав він.

Нагадаємо, платоспроможні банки України за січень-лютий 2021 року отримали 6,491 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг прибутковості очолює державний Приватбанк, який заробив 1,310 млрд грн.

Зазначимо, Приватбанк був націоналізований у грудні 2016 року шляхом купівлі 10% акцій банку за 1 гривню. За даними Нацбанку, станом на 21 грудня Ігор Коломойський володів прямо 41,6572% акцій банку, ще 16,574% – опосередковано через компанію Triantal Investments Ltd. Геннадій Боголюбов прямо й опосередковано володів 41,5769% акцій банку. Власником 2,7249% акцій банку був колишній голова правління Олександр Дубілет.