  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Приватбанк приватизують. Глава НБУ розповів деталі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Приватбанк незабаром виставлять на продаж - Приватбанк приватизують. Глава НБУ розповів деталі
    Приватбанк незабаром виставлять на продаж
    Фото з відкритих джерел

    Приватбанку належить 20% українського банківського ринку

    Частка держави на банківському ринку України через п’ять років повинна знизитися з 55 % до 25 %. Державний Приватбанк продадуть. Про це розповів голова Національного банку України Кирило Шевченко в інтерв’ю виданню Global Capital.

    «Згідно з нашими планами, найбільший банківський актив України, Приватбанк, незабаром виставлять на продаж», сказав Шевченко.

    За його словами, банківський сектор України володіє значним потенціалом для міжнародних інвесторів.

    «Ми вважаємо, що приватизація Приватбанку, якому належить 20% українського банківського ринку, зацікавить найпрестижніших міжнародних інвесторів, зокрема зі США і ЄС», – заявив Шевченко.

    Голова НБУ вважає, що процес приватизації допоможе українській банківській системі отримати більшу незалежність і буде сприяти роботі банків у відповідності з ринковими принципами.

    «Сподіваємося, що через п’ять років частка держави на банківському ринку знизиться з 55% до 25%», – додав він.

    Нагадаємо, платоспроможні банки України за січень-лютий 2021 року отримали 6,491 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг прибутковості очолює державний Приватбанк, який заробив 1,310 млрд грн.

    Зазначимо, Приватбанк був націоналізований у грудні 2016 року шляхом купівлі 10% акцій банку за 1 гривню. За даними Нацбанку, станом на 21 грудня Ігор Коломойський володів прямо 41,6572% акцій банку, ще 16,574% – опосередковано через компанію Triantal Investments Ltd. Геннадій Боголюбов прямо й опосередковано володів 41,5769% акцій банку. Власником 2,7249% акцій банку був колишній голова правління Олександр Дубілет.

    Читайте також: Незабаром «Ощадбанк» буде повністю або частково приватизовано – нардепка
    Теги: ЄС Ігор Коломойський приватизація рейтинг незалежність Приватбанк Кирило Шевченко НБУ Геннадій Боголюбов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies