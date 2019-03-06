Комісія Україна-НАТО обговорила порушення РФ прав людини в окупованому Криму



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Союзники знову підтвердили непохитну підтримку НАТО суверенітету і територіальної цілісності України

Комісія Україна-НАТО в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі обговорила порушення прав людини, що чинить Російська Федерація в окупованому нею Криму.

Як йдеться в повідомленні на сайті Альянсу, сьогодні відбулося засідання Комісії Україна-НАТО для обговорення поточної ситуації в окупованому Криму після п'яти років російської анексії півострова.

Українську сторону на засіданні представили директор політичного департаменту Міністерства закордонних справ України Олексій Макеєв та член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв. Вони поінформували постійних представників країн-членів НАТО про обстановку в сфері безпеки та порушення прав людини на окупованому півострові.

«Союзники знову підтвердили непохитну підтримку НАТО суверенітету і територіальної цілісності України. Вони висловили стурбованість через порушення прав людини в Криму, спрямованих на кримськотатарське населення, а також інші етнічні, політичні та релігійні групи», - йдеться в повідомленні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що «Крим - це Україна».

«П'ять років пройшло, союзники НАТО не визнають та не визнаватимуть незаконну анексію Росії. Ми продовжуємо підтримувати Україну політичною і практичною допомогою. Ми не забули про високу ціну, яку український народ продовжує сплачувати за власне бажання вирішувати своє власне майбутнє, вільне від зовнішнього втручання", - заявив Столтенберг.

НАТО продовжує закликати Росію негайно звільнити захоплених українських моряків та судна у листопаді біля Керченської протоки. Крім того, зазначається, що союзники посилили практичну підтримку України з огляду на ситуацію з безпекою в Чорному морі.

Як повідомлялось, сьогодні, 6 березня, посли країн Європейського союзу узгодили санкції проти восьми громадян Російської Федерації, відповідальних за атаку на українські кораблі в Керченській протоці.

Напередодні командувач збройними силами США в Європі і головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі, генерал Кертіс Скапаротті допустив можливість поставок Україні «морських систем» озброєння у зв'язку з ситуацією навколо Керченської протоки. При цьому він згадав про постачання в Україну протитанкових ракетних комплексів Javelin і зазначив, що українські військові, на його думку, зуміли добре відпрацювати навички їх застосування.

Нагадаємо, що наприкінці лютого прикордонники почали встановлювати радіолокаційні комплекси на узбережжі Азова. У цьому році прикордонники здійснили більше 30 виходів у море, оглянули 20 суден, відпрацювали близько 10 бойових вправ і понад 60 тактичних завдань.

Також з 1 по 8 березня у Чорному морі проходять масштабні навчання НАТО Poseidon 19. У навчаннях візьмуть участь 10 румунських кораблів, чотири кораблі зі складу з'єднання другої постійної військово-морської протимінної групи НАТО (SNMCMG2), а також два швидкохідні катери для водолазів.

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Джерело: УНІАН