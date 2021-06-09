Українські військові повернулися з Афганістану, де допомагали силам НАТО
Повернення 21 військових відбулося відповідно до рішення НАТО про завершення діяльності місії
Україна вивела військових з Афганістану, де наші військові брали участь у місії НАТО в Афганістані «Рішуча підтримка». Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
100% особового складу українського національного персоналу повернувся у період з 1 по 5 червня 2021 року рейсом літака Повітряних сил Збройних сил України ІЛ-76МД.
Планове повернення відбулося відповідно до рішення сторони НАТО щодо завершення діяльності Місії, яке було ухвалене 14 квітня 2021 за результатами проведення засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ і міністрів оборони держав-контрибуторів Місії.
До складу Тренувально-дорадчої Місії НАТО «Рішуча підтримка» в Ісламській Республіці Афганістан входив 21 військовослужбовець Збройних Сил України.
Основними завданнями українського національного персоналу були:
- виконання обов’язків на посадах штабних офіцерів у Штабі Місії РП-А;
- ведення інженерної розвідки шляхів руху,
- об’єктів та місцевості;
- виконання заходів з протидії застосуванню саморобних вибухових пристроїв та знешкодження вибухонебезпечних предметів; чергування у складі сил зведеного загону швидкого реагування тощо.
Отриманий досвід під час виконання завдань Місії НАТО «Рішуча підтримка» українські військовослужбовці застосовуватимуть на Батьківщині.
Зокрема, виконуючи завдання за призначенням з протидії збройній агресії російської федерації в районі проведення операції Об’єднаних сил.
В середині квітня союзники по НАТО вирішили почати виведення сил місії «Рішуча підтримка». Виведення триває поступово «впорядкованим, скоординованим та обережним процесом», узгодженим союзниками, наголошують в Альянсі.
Тренувально-дорадча Місія НАТО «Рішуча підтримка» (англ. Resolute Support Mission) в Ісламській Республіці Афганістан розпочала діяльність 1 січня 2015 року у рамках реалізації рішень саміту НАТО в Чикаго (травень 2012 року) щодо надання уряду Афганістану подальшої допомоги у розвитку Афганських національних сил безпеки і оборони.
Місія НАТО «Рішуча підтримка» в Афганістані офіційно змінила іншу операцію Міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF), чия діяльність була завершена 28 грудня 2014 року.