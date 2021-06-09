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    Українські військові повернулися з Афганістану, де допомагали силам НАТО

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    Українські військові залишають Афганістан - Українські військові повернулися з Афганістану, де допомагали силам НАТО
    Українські військові залишають Афганістан
    Фото: Генеральний штаб ЗСУ

    Повернення 21 військових відбулося відповідно до рішення НАТО про завершення діяльності місії

    Україна вивела військових з Афганістану, де наші військові брали участь у місії НАТО в Афганістані «Рішуча підтримка». Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

    100% особового складу українського національного персоналу повернувся у період з 1 по 5 червня 2021 року рейсом літака Повітряних сил Збройних сил України ІЛ-76МД.

    Планове повернення відбулося відповідно до рішення сторони НАТО щодо завершення діяльності Місії, яке було ухвалене 14 квітня 2021 за результатами проведення засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ і міністрів оборони держав-контрибуторів Місії.

    До складу Тренувально-дорадчої Місії НАТО «Рішуча підтримка» в Ісламській Республіці Афганістан входив 21 військовослужбовець Збройних Сил України.

    Основними завданнями українського національного персоналу були:

    • виконання обов’язків на посадах штабних офіцерів у Штабі Місії РП-А;
    • ведення інженерної розвідки шляхів руху,
    • об’єктів та місцевості;
    • виконання заходів з протидії застосуванню саморобних вибухових пристроїв та знешкодження вибухонебезпечних предметів; чергування у складі сил зведеного загону швидкого реагування тощо.

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    Українські військові повернулися з Афганістану, де допомагали силам НАТО
    Українські військові повернулися з Афганістану, де допомагали силам НАТО
    Українські військові повернулися з Афганістану, де допомагали силам НАТО
    Українські військові повернулися з Афганістану, де допомагали силам НАТО

    Отриманий досвід під час виконання завдань Місії НАТО «Рішуча підтримка» українські військовослужбовці застосовуватимуть на Батьківщині.

    Зокрема, виконуючи завдання за призначенням з протидії збройній агресії російської федерації в районі проведення операції Об’єднаних сил.

    В середині квітня союзники по НАТО вирішили почати виведення сил місії «Рішуча підтримка». Виведення триває поступово «впорядкованим, скоординованим та обережним процесом», узгодженим союзниками, наголошують в Альянсі.

    Тренувально-дорадча Місія НАТО «Рішуча підтримка» (англ. Resolute Support Mission) в Ісламській Республіці Афганістан розпочала діяльність 1 січня 2015 року у рамках реалізації рішень саміту НАТО в Чикаго (травень 2012 року) щодо надання уряду Афганістану подальшої допомоги у розвитку Афганських національних сил безпеки і оборони.

    Місія НАТО «Рішуча підтримка» в Афганістані офіційно змінила іншу операцію Міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF), чия діяльність була завершена 28 грудня 2014 року.

    Теги: ЗСУ НАТО Афганістан військові Україна
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    Українські військові повернулися з Афганістану, де допомагали силам НАТО