Зеленський подав до Ради закони про національний спротив і більшу армію

Два законопроєкти направлені на розгляд керівництву парламенту

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної ради законопроект закон про національний спротив. Документ визначено як невідкладний. Про це повідомляється на сайті Ради.

Президент 25 травня вніс до Верховної Ради проєкт Закону про основи національного спротиву (№5557) та проєкт Закону про внесення зміни до статті 1 закону «Про чисельність Збройних Сил України» щодо збільшення чисельності ЗСУ у зв'язку із прийняттям закону «Про основи національного спротиву» (№5558).

Ці законопроєкти направлені на розгляд керівництву парламенту. Їхні тексти на сайті ВР ще не опубліковані.

Навесні 2020 року на засіданні комітету Ради з питань національної безпеки представили законопроект про територіальну оборону України та про добровольчі сили оборони. Передбачається, що територіальна оборона охопить всі верстви населення. Очікується, що парламент може прийняти закон за основу до кінця цієї сесії парламенту, яка завершується 16 липня.

Тим часом, Зеленський і президенти чотирьох країн у Варшаві підписали спільну декларацію. Президенти України, Польщі, Естонії, Латвії та Литви вважають, що солідарність народів в умовах сучасних загроз для безпеки є одним з наріжних каменів миру, стабільності, розвитку і добробуту. Про це йдеться у спільній декларації глав держав.

«Згадуючи досвід минулого, пишаючись досягненнями нашої теперішньої співпраці в регіоні, усвідомлюючи виклики, з надією дивимося в майбутнє. Висловлюємо переконання, що успіх нашої спільної спадщини та спільного дому, корінням яких є європейська цивілізація, вимагає, щоб Європа, як і дім, будувалася на фундаментальних цінностях і принципах. До них, без сумніву, належать: свобода, суверенітет, територіальна цілісність, демократія, верховенство права, рівність та солідарність. Європа, що об’єднується, повинна бути відкритою для всіх країн і народів, які поділяють такі цінності», – йдеться у документі.