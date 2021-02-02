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    Як представляли нового голову Черкаської ОДА (відео)

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    Скічко стверджує, що йому треба тиждень-два, щоб зрозуміти проблеми Черкащини - Як представляли нового голову Черкаської ОДА (відео)
    Скічко стверджує, що йому треба тиждень-два, щоб зрозуміти проблеми Черкащини
    Фото: Прочерк

    Пріоритетом своєї роботи новий очільник ОДА Скічко назвав охорону здоров'я

    Сьогодні, 2 лютого, відбулося представили нового очільника Черкаської облдержадміністрації Олександра Скічка.

    Присутніми на представленні були голова облради Анатолій Підгорний, начальники управлінь і департаментів.

    Новопризначений голова ОДА зазначив, що тут він народився, тут виріс і повернувся зараз на Черкащину. Він готовий об'єднати людей доброї волі для розвитку області, готовий об'єднати всіх, хто керується такими інтересами.

    Також Скічко додав, що спільно з громадами та з мером Черкас Анатолієм Бондаренком зможуть об'єднатися для розвитку регіону. Наголосив, що хотів би, щоб з його приходом в стосунках з міськрадою була об’єднаність, конструктив.

    Зауважив, що цінує всіх, хто фахово працює, тож подякував керівникам ОДА, керівникам райрад.

    Олександр Олександрович планує поспілкуватися з усіма керівниками департаментів для порозуміння, хоче налагодити роботу з головами РДА. Каже, що його робота в комітеті транспорту та інфраструктури дала йому глибоке розуміння інфраструктурних проєктів і 240 км доріг, мовляв, це «наш результат».

    Сказав, що його критикують, не згадуючи дороги, але згадують лише досвід 10-річної діяльності на телебаченні.

    Як пріоритет новий очільник ОДА виділив охорону здоров'я і подякував медичним працівникам.

    Олександр Олександрович висловив вдячність підприємцям за роботу, сказав, що бачить Черкащину як перлину екотуризму, а перевагою назвав те, що має контакт з Кабінетом Міністрів, з президентом України, що область має потужний депутатський склад.

    Нагадав історію Черкащини, яка має багато славних імен. Згадав і тих, хто боронить Україну на Сході.

    «Мені подобається слоган, який обрала Черкащина. Це дійсно місце сили. І я готовий виступити максимально консолідатором. Моя мета – консолідація і об'єднання. Я готовий до критики, до відкритості зі ЗМІ. Чекаю такої ж максимальної взаємодії від людей. З цього моменту мають закінчитися політичні маніпуляції, щоб працювати на результат. І це буде видно по програмі «Велике будівництво», щоб ми були в лідерах по кількості реконструйованих об'єктів. Головне – бажання!», – зауважив Олександр Скічко.

    Насамкінець очільник ОДА сказав, що йому треба тиждень-два, щоб зрозуміти проблеми області.

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    Джерело: Прочерк

    Теги: Черкаси будівництво Черкащина партія Слуга народу Олександр Скічко
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