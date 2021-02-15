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    Новий глава Черкаської ОДА вперше вийшов на люди з дружиною (фото)

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    Олександр Скічко і Єлизавета Юрушева 15 лютого відвідали обласний дитячий онкоцентр - Новий глава Черкаської ОДА вперше вийшов на люди з дружиною (фото)
    Олександр Скічко і Єлизавета Юрушева 15 лютого відвідали обласний дитячий онкоцентр
    Фото: Прочерк

    Подружжя глави обладміністрації отримали у подарунок книжки від психолога

    Очільник Черкаської обладміністрації Олександр Скічко разом з дружиною Єлизаветою Юрушевою сьогодні вперше «вийшли в люди». Свій перший візит новий керівник ОДА здійснив у дитячий онкоцентр.

    Скічко під час зустрічі з керівництвом медустанови пообіцяв, що «робитиме все, щоб онкоцентр отримав лінійний прискорювач».

    Дружина очільника ОДА Єлизавета Юрушева у своєму виступі сказала, що «як мама висловлює всім працівникам онкоцентру велику подяку за їхню роботу».

    Своєю чергою керівник онкоцентру Віктор Парамонов зауважив, що лікувальний заклад рухатиметься вперед щодо радіаційної терапії.

    Додамо, що Фонд Юрушевої подарував закладу іграшки і два планшети, а у відповідь Парамонов подарував грамоту та книжки від психолога закладу для родини голови ОДА. Ілюстрації у книгах робили діти.

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    Новий глава Черкаської ОДА вперше вийшов на люди з дружиною (фото)
    Новий глава Черкаської ОДА вперше вийшов на люди з дружиною (фото)
    Новий глава Черкаської ОДА вперше вийшов на люди з дружиною (фото)
    Новий глава Черкаської ОДА вперше вийшов на люди з дружиною (фото)
    Новий глава Черкаської ОДА вперше вийшов на люди з дружиною (фото)

    Нагадаємо, Олександр Скічко – нардеп від «Слуги народу». У 2019 році виграв вибори в 197 окрузі з центром у Каневі. Президент Володимир Зеленський 29 січня призначив його на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації. 2 лютого Скічка представили у Черкаській ОДА.

    До слова, новий голова Черкаської ОДА Олександр Скічко в ексклюзивному інтерв’ю для «Главкому» розповів, що раніше продавав молоко, а згодом працював членом наглядової ради на підприємстві свого тестя, мільярдера Леоніда Юрушева «Дніпровагонрембуд».

    Скічко також заперечує, що Юрушев фінансував його виборчу компанію. «Фінансування моєї кампанії складалося з моїх особистих заощаджень, дружини й навіть деяку частину додали мої батьки», – сказав він. За словами Скічка, його дружина не була проти походу в політику, а тесть – так.

    Дружина Скічка – власниця готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv Єлизавета Юрушева, донька мільярдера Леоніда Юрушева.

    Читайте також: «Я заявляв президенту, що хочу більшого». Перше інтерв’ю голови Черкаської ОДА Олександра Скічка
    Теги: діти лікарня Черкащина дружина Олександр Скічко онкологія
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