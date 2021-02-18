Новий глава Черкаської ОДА розповів про маєток у рідному селі

Маєток у селі Косари був побудований в 1873 році

Олександр Скічко дізнався про старий маєток з Facebook

Новий голова Черкаської ОДА Олександр Скічко вважає, що Черкащина недооцінена в плані туризму.

Про це пише місцеве видання «Прочерк».

«У моєму рідному селі Косари Кам’янського району знаходиться маєток Володимира Ростішевського. Який був побудований в 1873 році. Я дізнався про цей маєток з Facebook. І мені надзвичайно прикро, бо я провів там дитинство, але не знав про цей маєток. Моя мама там народжувала, бо це була амбулаторія. Ми повинні всі ці об’єкти показати в гарному стані. Всі знають Канів і Чигирин, але це не все. Це лиш 1%», – сказав Скічко.

За його словами, в області є багато об’єктів, які можуть зацікавити туристів.

«Плюс розвиток інфраструктури має поєднуватися з розвиток об’єктів. От цього року ми запланували з «Укравтодором» дорогу безпосередньо до Суботова. Не до Чигирина, а до Суботова, бо це цікавий об’єкт», – додав очільник ОДА.

Тож Скічко вважає, що область треба більше популяризувати, працювати в цьому напрямку, розробляти туристичні маршрути та виготовляти супутню продукцію.

«Щодо великого Фестивалю, то дякую за ідею про Івана Піддубного, – відреагував він на журналістку одного з телеканалів, яка пригадала свято на честь Піддубного в Красенівці. – Хочемо зробити великий фестиваль. Немає концепції, а є завдання. Запрошую всіх до креативу. Вважаю, це має відбуватися спільно».

До слова, на днях новий глава Черкаської ОДА вперше вийшов на люди з дружиною (фото).

Нагадаємо, Олександр Скічко – нардеп від «Слуги народу». У 2019 році виграв вибори в 197 окрузі з центром у Каневі. Президент Володимир Зеленський 29 січня призначив його на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації. 2 лютого Скічка представили у Черкаській ОДА.

До слова, новий голова Черкаської ОДА Олександр Скічко в ексклюзивному інтерв’ю для «Главкому» розповів, що раніше продавав молоко, а згодом працював членом наглядової ради на підприємстві свого тестя, мільярдера Леоніда Юрушева «Дніпровагонрембуд».

Скічко також заперечує, що Юрушев фінансував його виборчу компанію. «Фінансування моєї кампанії складалося з моїх особистих заощаджень, дружини й навіть деяку частину додали мої батьки», – сказав він. За словами Скічка, його дружина не була проти походу в політику, а тесть – так.

Дружина Скічка – власниця готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv Єлизавета Юрушева, донька мільярдера Леоніда Юрушева.

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