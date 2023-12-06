Хто замінить Шуфрича? Нардеп, кандидатуру якого відхилили, зробив заяву

Павленко зазначив, що Рада ігнорує позицію «Європейської солідарності»

Сьогодні Регламентний комітет розглянув лише одну постанову про призначення голови комітету свободи слова, і навіть не розглянув пропозицію «Європейської солідарності». Попри те, що на погоджувальній раді вчора співголова фракції Ірина Геращенко ставила питання про розгляд усіх проєктів. Це і незаконно, і нелогічно. Про це «Главкому» заявив Ростислав Павленко, кандидатуру якого і винесла «Європейська солідарність».

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«Не спортивно. Зате показово. Парламентська традиція передбачає, що комітет свободи слова – прерогатива опозиції... Демократія – це процедура. Рішення про призначення голів комітетів ВР ухвалює весь парламент. Так за законом. Без винятків – якими б не були прізвища. Перед тим проєкти рішень – всі, що стосуються питання – розгладає профільний (регламентний) комітет», – заявив він.

Павленко наголосив, що «Європейська Солідарність» послідовно відстоює права журналістів і захищає їх. Виступає проти цензури. Звертає увагу на підтримку журналістів, які постраждали від воєнних дій. Обстоює право журналістів на професію – зокрема викриття проблем, спричинених діями чи бездіяльністю влади, і примушування влади до реакції на ці проблеми.

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«Однак позиція «Європейської Солідарності» ігнорується – як і норми закону. Зокрема, місяцями не вирішується питання призначення Ірини Фриз на посаду першого заступника голови оборонного комітету. Бо «не ту» фракцію представляє. Постійна сеграгація за партійною ознакою – це поведінка, дуже далека від європейської. Єдність і європейськість або підтверджуються, або руйнуються не словами, а діями. Свою природу влада діями вкотре показала», – заявив нардеп.

Нагадаємо, Регламентний комітет проголосував за винесення в сесійний зал постанови про обрання новим головою комітету з питань свободи слова. У парламент винесуть кандидатуру Ярослава Юрчишина. При цьому, постанову про розгляд кандидатури від «Європейської солідарності» Ростислава Павленка, зареєстровану цією фракцією, комітет навіть не розглядав.