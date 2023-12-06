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Хто замінить Шуфрича? Нардеп, кандидатуру якого відхилили, зробив заяву

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Хто замінить Шуфрича? Нардеп, кандидатуру якого відхилили, зробив заяву
Комітет не розглядав постанову про можливе призначення Ростислава Павленка
фото з відкритих джерел

Павленко зазначив, що Рада ігнорує позицію «Європейської солідарності»

Сьогодні Регламентний комітет розглянув лише одну постанову про призначення голови комітету свободи слова, і навіть не розглянув пропозицію «Європейської солідарності». Попри те, що на погоджувальній раді вчора співголова фракції Ірина Геращенко ставила питання про розгляд усіх проєктів. Це і незаконно, і нелогічно. Про це «Главкому» заявив Ростислав Павленко, кандидатуру якого і винесла «Європейська солідарність».

«Не спортивно. Зате показово. Парламентська традиція передбачає, що комітет свободи слова – прерогатива опозиції... Демократія – це процедура. Рішення про призначення голів комітетів ВР ухвалює весь парламент. Так за законом. Без винятків – якими б не були прізвища. Перед тим проєкти рішень – всі, що стосуються питання – розгладає профільний (регламентний) комітет», – заявив він.

Павленко наголосив, що «Європейська Солідарність» послідовно відстоює права журналістів і захищає їх. Виступає проти цензури. Звертає увагу на підтримку журналістів, які постраждали від воєнних дій. Обстоює право журналістів на професію – зокрема викриття проблем, спричинених діями чи бездіяльністю влади, і примушування влади до реакції на ці проблеми.

«Однак позиція «Європейської Солідарності» ігнорується – як і норми закону. Зокрема, місяцями не вирішується питання призначення Ірини Фриз на посаду першого заступника голови оборонного комітету. Бо «не ту» фракцію представляє. Постійна сеграгація за партійною ознакою – це поведінка, дуже далека від європейської. Єдність і європейськість або підтверджуються, або руйнуються не словами, а діями. Свою природу влада діями вкотре показала», – заявив нардеп.

Нагадаємо, Регламентний комітет проголосував за винесення в сесійний зал постанови про обрання новим головою комітету з питань свободи слова. У парламент винесуть кандидатуру Ярослава Юрчишина. При цьому, постанову про розгляд кандидатури від «Європейської солідарності» Ростислава Павленка, зареєстровану цією фракцією, комітет навіть не розглядав.

Теги: Європейська солідарність Верховна Рада Ростислав Павленко Нестор Шуфрич

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