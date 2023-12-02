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Чому Порошенка не випустили з України? «Європейська Солідарність» відповіла СБУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Чому Порошенка не випустили з України? «Європейська Солідарність» відповіла СБУ
До США не випустили не лише Порошенка, але і всіх депутатів «Європейської Солідарності»
фото з відкритих джерел

У партії стверджують, що Порошенко не мав наміру зустрічатися з угорським прем’єром Віктором Орбаном

Пресслужба «Європейської Солідарності» відреагувала на заяву Служби безпеки України, котра пояснила, чому Петра Порошенка не випустили за кордон. У партії стверджують, що Порошенко не мав наміру зустрічатися з угорським прем’єром Віктором Орбаном, як це повідомили в СБУ.

«Саме з першого по восьме грудня у Петра Порошенка були заплановані візити лише до двох країни: Польщі та Сполучених Штатів Америки. На жаль, Служба безпеки України розповсюдила неправдиве повідомлення, що скасування підписаного Головою ВР Розпорядження про відрядження та заборона виїзду Порошенку 1 грудня були пов’язані із зустріччю з Орбаном. Тут не йдеться про якісь інші дати.

Символічно, що до США не випустили не лише Порошенка, якого нібито оберігають від використання російськими ІПСО, але і всіх депутатів «Європейської Солідарності», які отримали запрошення на Форум Міжнародного демократичного союзу, а також на зустрічі в Пентагоні, Конгресі, Держдепі США. Як обґрунтувати ці відмови, влада ще не додумалась, а вигадки СБУ відповіді на це питання не дають», – ідеться у заяві партії.

Своїми недолугими діями та публічними розʼясненнями ті, хто спланував цю спецоперацію проти лідера «Європейської Солідарності», фактично підіграють ворогу, розганяючи саме ту російську ІПСО, проти якої так відчайдушно «боролися». Позиція Петра Порошенка лишається незмінною: після 24 лютого і звірств в  Україні не може бути й мови про переговори з путінською Росією, стверджують у «Європейській Солідарності».

«У той же час нам дуже хочеться запитати: після подібних заяв СБУ що подумають у Будапешті? Як ці дії СБУ за підказки згори позначаться на відносинах України та Угорщини? Кому вигідно створювати штучну додаткову напругу з країною, яка вже невдовзі також голосуватиме щодо початку переговорів України та ЄС у Брюсселі?

До того ж слідуючи логіці СБУ, «під дудку російських спецслужб» грає і Президент Європейської Ради Шарль Мішель, який відвідав днями Будапешт для обговорення розблокування питання про відкриття передвступних переговорів між Україною та ЄС, а також Президент Зеленський, який запрошує Орбана в Україну», – ідеться у заяві партії.

«Парадокс офіційних розʼяснень СБУ ще й у тому, що пʼятого Президента України, як не дивно, не випускали до Угорщини, а по факту не випустили до Вашингтона. Одним безглуздим рішення вдарили одразу по двох сторонах – і в Будапешт плюнули, і у Вашингтон поцілили. У звʼязку з цим повторюємо: такі дії безумовно є атакою на внутрішньополітичну єдність в Україні. і найголовніше, вони відверто шкодять нашій європейській інтеграції», – підсумували в «Європейській Солідарності».

Раніше СБУ заявила, що Порошенку не дозволили виїхати у відрядження через підготовку провокацій Росією.

Нагадаємо, лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка не пропустили на кордоні, попри підписаний головою Верховної Ради документ про відрядження.

Петро Порошенко мав виступити на Саміті на тему геополітичних змін у світі та необхідності зміцнення трансатлантичної єдності на підтримку України.

Згодом стало відомо, що дозвіл лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка на право перетину державного кордону на підставі відповідних рішень про службові відрядження було скасовано. Саме тому його і не випустили сьогодні за межі країни. Відповідний документ підписав заступник голови парламенту Олександр Корнієнко.

Теги: запрошення Європейська солідарність Будапешт партії президент Вашингтон кордон влада Олександр Корнієнко переговори 24 лютого Петро Порошенко

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