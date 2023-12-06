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Парламент знайшов заміну Шуфричу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Парламент знайшов заміну Шуфричу
Комітет проголосував за кандидатуру Ярослава Юрчишина
фото з відкритих джерел

Постанову про розгляд кандидатури від «Європейської солідарності» Ростислава Павленка комітет навіть не розглядав

Регламентний комітет проголосував за винесення в сесійний зал постанови про обрання новим головою комітету з питань свободи слова. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Комітет проголосував за кандидатуру Ярослава Юрчишина.

Шість членів комітету проголосували «за», в тому числі четверо представники від «Слуги народу», представник «Батьківщини» (Андрій Пузійчук), та «Платформи за життя та мир» (Михайло Папієв), ще троє утрималося.

Постанову про розгляд кандидатури від «Європейської солідарності» Ростислава Павленка, зареєстровану цією фракцією, комітет навіть не розглядав.

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Раніше повідомлялося, що Верховна Рада роздумує, що робити з Комітетом свободи слова, який очолює заарештований Шуфрич. Він налічує лише три нардепи, тому не виключено, що його приєднають до якогось іншого комітету.

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Теги: Верховна Рада Нестор Шуфрич

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