Парламент знайшов заміну Шуфричу

Постанову про розгляд кандидатури від «Європейської солідарності» Ростислава Павленка комітет навіть не розглядав

Регламентний комітет проголосував за винесення в сесійний зал постанови про обрання новим головою комітету з питань свободи слова. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

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Комітет проголосував за кандидатуру Ярослава Юрчишина.

Шість членів комітету проголосували «за», в тому числі четверо представники від «Слуги народу», представник «Батьківщини» (Андрій Пузійчук), та «Платформи за життя та мир» (Михайло Папієв), ще троє утрималося.

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Постанову про розгляд кандидатури від «Європейської солідарності» Ростислава Павленка, зареєстровану цією фракцією, комітет навіть не розглядав.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада роздумує, що робити з Комітетом свободи слова, який очолює заарештований Шуфрич. Він налічує лише три нардепи, тому не виключено, що його приєднають до якогось іншого комітету.