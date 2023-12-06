Стало відомо, де перебуває Порошенко, якого не випустили до США (фото)

Порошенко подякував усім небайдужим українцям, які невтомно допомагають Силам оборони та всім, хто потребує підтримки

Експрезидент Петро Порошенко разом з депутатками від «ЄС» Іриною Геращенко та Іванною Климпуш-Цинцадзе приїхав до військових на східний фронт. Порошенко привіз у підрозділи 10-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ п'ять вантажівок Tatra, п'ять прально-душових комплексів та квадрокоптери DJI Mavic.

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Порошенко подякував усім небайдужим українцям, які з перших днів Революції Гідності започаткували потужний волонтерський рух і з тих пір невтомно допомагають Силам оборони та всім, хто потребує підтримки.

«Волонтерський рух зародився на Майдані. Я пам’ятаю, як привозили від палет до бочок, від їжі, де дівчата готували, і закінчуючи технікою. І це стало рушійною силою. З перших годин вторгнення до Криму прямо з Майдану добровольці пішли на фронт, а волонтери взяли на себе зруйновану Януковичем армію, щоб підтримати тим, чим могли – одягом, автобусами, пальним, їжею.

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Щоб дати державі три-чотири місяці для налагодження процесів. Вони пішли у волонтерський десант міноборони. Тоді у наскрізь корумпованій Януковичем структурі волонтери налагодили речове, харчове, медичне і навіть частину бойового забезпечення», – нагадав Порошенко.

«У 2014 році – і у 2022 році знову волонтери були в перших рядах тоді, коли не було бронежилетів, не було кевларових шоломів, не було форми, не було берців – нічого не було», – констатує експрезидент.

«Сьогодні ми теж знаходимося на фронті. 10-му корпусу ми передаємо машини TATRA – це нова техніка для нас, яка має корисну формулу 8*8, дуже потужна. І 10-й корпус їх дуже чекав. Ми передаємо прально-душові комплекси, дуже добре себе зарекомендували, і сьогодні їх дуже чекають бійці. Взимку ти інакше не помиєшся», – зауважує Порошенко.

Він повідомив, що разом з волонтерами кількість таких побутових комплексів вже наближається до двох сотень.

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«Ми не зупиняємося. У нас зараз домовленість найближчим часом на 168 комплексів. Ми вже завантажили українське виробництво. Наголошую: ми їх не купуємо, а виробляємо, виготовляємо і передаємо безкоштовно. І ми передаємо Мавіки – це те, що сьогодні є розхідним матеріалом, в першу чергу це наші очі. Без безпілотників сьогодні вже ніхто не воює», – зауважує Порошенко.

Нагадаємо, фонд Порошенка від початку повномасштабної агресії передав допомоги армії на суму 3,4 млрд грн. Разом з волонтерськими зборами ГО «Справа Громад» підтримка ЗСУ сягнула майже чотирьох мільярдів гривень.

Як повідомлялося, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко 1 грудня заявив, що прикордонники не випустили його у відрядження до Польщі та США.



Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що прикордонники не випустили Порошенка за кордон через те, що його відрядження було скасовано.