Україна в НАТО. Що це дає Європі?

Надзвичайний і Повноважний Посол України у США

Українська армія довела свою боєздатність і відповідність вимогам Альянса

Рецидиви російської агресії треба попередити завчасно

Подача заявок нейтральними Фінляндією та Швецією на приєднання до НАТО – це вирок російським гопникам від геополітики.

Генеральний секретар НАТО і окремі впливові члени організації вже заявили, що зволікати з прийняттям цих країн не будуть.

Звісно, багато в чому забезпечує цю можливість для партнерів саме героїчна боротьба українців.

Було б несправедливим, якби такий самий підхід не застосували б і до України.

Україна в НАТО – це мир на Європейському континенті.

В іншому випадку – рецидиви російської агресії будуть повторюватися.

Якщо по-народному:

Україна поза НАТО як без дверей хата.

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Джерело: Блог Валерія Чалого

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