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    Думки вголос

    Україна в НАТО. Що це дає Європі?

    • Валерій Чалий

      Надзвичайний і Повноважний Посол України у США

    •  glavcom.ua
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    Українська армія довела свою боєздатність і відповідність вимогам Альянса - Україна в НАТО. Що це дає Європі?
    Українська армія довела свою боєздатність і відповідність вимогам Альянса
    фото з відкритих джерел

    Рецидиви російської агресії треба попередити завчасно

    Подача заявок нейтральними Фінляндією та Швецією на приєднання до НАТО – це вирок російським гопникам від геополітики.

    Генеральний секретар НАТО і окремі впливові члени організації вже заявили, що зволікати з прийняттям цих країн не будуть.

    Звісно, багато в чому забезпечує цю можливість для партнерів саме героїчна боротьба українців.

    Було б несправедливим, якби такий самий підхід не застосували б і до України.

    Україна в НАТО – це мир на Європейському континенті.

    В іншому випадку – рецидиви російської агресії будуть повторюватися.

    Якщо по-народному:

    Україна поза НАТО як без дверей хата.

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    Джерело: Блог Валерія Чалого

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    Теги: ЄС росія окупанти НАТО війна Європа Україна окупація #stoprussia
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    Україна в НАТО. Що це дає Європі?