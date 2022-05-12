Україна в НАТО. Що це дає Європі?
Рецидиви російської агресії треба попередити завчасно
Подача заявок нейтральними Фінляндією та Швецією на приєднання до НАТО – це вирок російським гопникам від геополітики.
Генеральний секретар НАТО і окремі впливові члени організації вже заявили, що зволікати з прийняттям цих країн не будуть.
Звісно, багато в чому забезпечує цю можливість для партнерів саме героїчна боротьба українців.
Було б несправедливим, якби такий самий підхід не застосували б і до України.
Україна в НАТО – це мир на Європейському континенті.
В іншому випадку – рецидиви російської агресії будуть повторюватися.
Якщо по-народному:
Україна поза НАТО як без дверей хата.
Джерело: Блог Валерія Чалого