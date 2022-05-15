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    Перемога України на «Євробаченні»: всі деталі та емоції (відео)

    Глядачі з 28 країн Європи дали максимальні бали українцям. І це рекорд! - Перемога України на «Євробаченні»: всі деталі та емоції (відео)
    Глядачі з 28 країн Європи дали максимальні бали українцям. І це рекорд!
    фото: сайт Євробачення

    Kalush Orchestra здобув третю перемогу на пісенному конкурсі в українській історії

    15 травня у італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022»: переможницею конкурсу стала Україна!

    Український гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею «Stefania».

    Із 25 країн-учасниць українці вибороли першість із рекордним результатом.

    Глядачі віддали нам 439 балів. По 12 балів Україна отримала від:

    • Литви
    • Румунії
    • Латвії
    • Молдови
    • Польщі.

    Свою найвищу оцінку українці віддали Великій Британії.

    Загалом Kalush Orchestra здобув 631 бал!

    Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.

    Під час виступу Kalush на сцені «Євробачення» закликав урятувати бійців із «Азовсталі» (відео).

    У відповідь на заяву зі сцени, пошукові мережі «вибухнули» після заклику Kalush Orchestra.

    За політичні заклики під час конкурсу учасників могли дискваліфікувати. Однак організатори «Євробачення» прокоментували заклик Kalush допомогти «Азовсталі». Вони вирішили, що підтримка українському народу має гуманітарний, а не політичний характер.

    Тим часом відомий продюсер пояснив, чи порушив Kalush правила «Євробачення».

    Під час своїх виступів інші конкурсанти також вболівали за українців: Україну підтримали зі сцени «Євробачення» представники Німеччини та Ісландії (відео).

    Після оголошення результатів Зеленський привітав Kalush Orchestra з перемогою на «Євробаченні»: емоції переможців.

    Крім того, до вітань приєдналися світові лідери.

    Згодом у відповідь на перемогуУкраїни на «Євробаченні» соцмережі відреагували мемами (фото).

    Як відомо, Україна втретє святкує перемогу на конкурсі: раніше вигравали Джамала у 2016 році та Руслана у 2004.

    Нагадаємо, у першому півфіналі 10 травня виступили представники 17 країн, серед яких був гурт Kalush Orchestra з України, пісню «Stefania» зал нагородив оплесками стоячи. Наш гурт Kalush Orchestra вийшов до фіналу

    12 травня пройшов другий півфінал конкурсу і визначилися всі конкуренти Kalush Orchestra у фіналі.

    Як відомо, Росію було ізольовано від голосування на «Євробаченні».

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    Теги: росія окупанти Євробачення війна Іспанія українці Велика Британія Україна окупація #stoprussia Kalush Orchestra
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    Перемога України на «Євробаченні»: всі деталі та емоції (відео)