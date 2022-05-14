Фінляндія відреагувала на погрози Путіна про наслідки вступу до НАТО

Міністерка у справах Європи заявила, що в погрозах Путіна немає нічого нового

Міністерка у справах Європи та управління власністю Тютті Туппурайнен заявила, що Фінляндія готова до можливих дій з боку Росії у зв'язку зі вступом до НАТО. Таку заяву Туппурайнен зробила в ефірі Sky News.

Туппурайнен заявила, що країна готова до будь-яких «неприємних заходів» у відповідь на вступ до НАТО.

«Паніки абсолютно немає, і ми не боїмося. Ми готувалися до всіляких дій, і це стосується наших власних рішень», – сказала вона.

Туппурайнен додала, що в погрозах Путіна «немає нічого нового».