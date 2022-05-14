Фінляндія відреагувала на погрози Путіна про наслідки вступу до НАТО
Міністерка у справах Європи заявила, що в погрозах Путіна немає нічого нового
Міністерка у справах Європи та управління власністю Тютті Туппурайнен заявила, що Фінляндія готова до можливих дій з боку Росії у зв'язку зі вступом до НАТО. Таку заяву Туппурайнен зробила в ефірі Sky News.
Туппурайнен заявила, що країна готова до будь-яких «неприємних заходів» у відповідь на вступ до НАТО.
«Паніки абсолютно немає, і ми не боїмося. Ми готувалися до всіляких дій, і це стосується наших власних рішень», – сказала вона.
Туппурайнен додала, що в погрозах Путіна «немає нічого нового».
За її словами, Фінляндії пора обзавестися союзниками та новими партнерами.
Туппурайнен підкреслила, що країна «не збирається нікого провокувати». Вона зазначила, що рішення про вступ до Альянсу – один з наслідків вторгнення президента РФ Володимира Путіна в Україну.
«Винен Путін, і це один з наслідків його гри», – підкреслила вона.
Нагадаємо, Росія погрожує Фінляндії й Швеції війною через вступ до НАТО.
Як повідомлялося, Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО. Водночас у Росії вже почали погрожувати ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО.
Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що Швеція та Фінляндія повинні скористатися можливістю якнайшвидше вступити до НАТО, поки президент Росії Володимир Путін зайнятий війною проти України.