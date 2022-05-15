  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Путін «серйозно хворий»: колишній британський шпигун підігрів чутки про недугу

    Хвороба була &laquo;елементом&raquo; того, що відбувається в Україні - Путін «серйозно хворий»: колишній британський шпигун підігрів чутки про недугу
    Хвороба була «елементом» того, що відбувається в Україні
    фото з відкритих джерел

    Щодо здоров’я глави Кремля останнім часом з’являється чимало припущень

    Колишній британський шпигун Крістофер Стіл, який написав досьє на Дональда Трампа і ймовірне втручання Росії у виборчу кампанію в США 2016 року, заявив, що президент РФ Володимир Путін «серйозно хворий».

    За словами британця, який керував відділом по Росії в MI6 у 2006-2009 роках і працював там у 1990-х, хвороба Путіна була «елементом» того, що відбувається в Україні, пише Sky News.

    «З того, що ми чуємо від джерел в Росії та інших країнах, Путін насправді досить серйозно хворий. Незрозуміло, що це за хвороба – чи вона невиліковна, чи термінальна, чи що щоб то не було. Але, безперечно, я думаю, що це частина рівняння», – сказав Стіл.

    Він додав, що загалом є дуже мало людей, які готові протистояти президенту Путіну або сперечатися з ним.

    «Хоча я думаю, що є голоси дисидентів, незгодні голоси, люди, які говорять йому, що це катастрофічна війна, це, зокрема, в економіці, не матиме нічого доброго для Росії, і ми можемо лише сподіватися, що це призведе до якоїсь зміни політики чи навіть зміни режиму з часом, але це, безумовно, не даність», – каже Стіл.

    Нагадаємо, російський олігарх проговорився про ще одну хворобу Путіна.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти США війна путін шпигун Україна президент окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Путін «серйозно хворий»: колишній британський шпигун підігрів чутки про недугу