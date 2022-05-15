Путін «серйозно хворий»: колишній британський шпигун підігрів чутки про недугу

Щодо здоров’я глави Кремля останнім часом з’являється чимало припущень

Колишній британський шпигун Крістофер Стіл, який написав досьє на Дональда Трампа і ймовірне втручання Росії у виборчу кампанію в США 2016 року, заявив, що президент РФ Володимир Путін «серйозно хворий».

За словами британця, який керував відділом по Росії в MI6 у 2006-2009 роках і працював там у 1990-х, хвороба Путіна була «елементом» того, що відбувається в Україні, пише Sky News.

«З того, що ми чуємо від джерел в Росії та інших країнах, Путін насправді досить серйозно хворий. Незрозуміло, що це за хвороба – чи вона невиліковна, чи термінальна, чи що щоб то не було. Але, безперечно, я думаю, що це частина рівняння», – сказав Стіл.

Він додав, що загалом є дуже мало людей, які готові протистояти президенту Путіну або сперечатися з ним.

«Хоча я думаю, що є голоси дисидентів, незгодні голоси, люди, які говорять йому, що це катастрофічна війна, це, зокрема, в економіці, не матиме нічого доброго для Росії, і ми можемо лише сподіватися, що це призведе до якоїсь зміни політики чи навіть зміни режиму з часом, але це, безумовно, не даність», – каже Стіл.

Нагадаємо, російський олігарх проговорився про ще одну хворобу Путіна.

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