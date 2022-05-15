Кулеба не вірить у домовленості з РФ щодо припинення вогню
«Ми не дозволимо дипломатії продовжувати страждання українців»
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився скептично з приводу можливої домовленості з Росією про режим припинення вогню. Київ не дозволить дипломатії продовжувати страждання українців. Про це повідомляє Bild.
«Немає нічого поганого в припиненні вогню, якби воно було першим кроком до рішення, при якому українська державна територія була б звільнена», – сказав Кулеба.
Він зазначив, що Україна готова до дипломатії, але не дозволить, щоб «дипломатія просто продовжувала наші страждання і відкладала наступний етап війни».
А ще Кулеба вважає, що Лавров не готовий до серйозної розмови.
Нагадаємо, нещодавно Кулеба поговорив із Боррелем: йшлося про ембарго на російську нафту.
Також Кулеба назвав три історичні рішення, які Україна очікує від Німеччини.