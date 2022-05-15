Кулеба не вірить у домовленості з РФ щодо припинення вогню

«Ми не дозволимо дипломатії продовжувати страждання українців»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився скептично з приводу можливої домовленості з Росією про режим припинення вогню. Київ не дозволить дипломатії продовжувати страждання українців. Про це повідомляє Bild.

«Немає нічого поганого в припиненні вогню, якби воно було першим кроком до рішення, при якому українська державна територія була б звільнена», – сказав Кулеба.

Він зазначив, що Україна готова до дипломатії, але не дозволить, щоб «дипломатія просто продовжувала наші страждання і відкладала наступний етап війни».

А ще Кулеба вважає, що Лавров не готовий до серйозної розмови.

Нагадаємо, нещодавно Кулеба поговорив із Боррелем: йшлося про ембарго на російську нафту.

Також Кулеба назвав три історичні рішення, які Україна очікує від Німеччини.

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