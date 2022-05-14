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    НАТО готується до можливої агресії РФ: посол Німеччини розповіла подробиці

    НАТО розгортає додаткові сили в країнах Європи - НАТО готується до можливої агресії РФ: посол Німеччини розповіла подробиці
    НАТО розгортає додаткові сили в країнах Європи
    фото з відкритих джерел

    Країни НАТО активно готуються до можливої російської агресії та щодня проводять наради у Брюсселі

    Надзвичайна і повноважна посол Федеративної Республіки Німеччини в Україні Анка Фельдгузен вже разом з колегами повернулася до Києва. Перебуваючи у Польщі кілька місяців вона помітила, що НАТО готується до нових викликів, зокрема, до можливого розширення російської агресії. Про це дипломатка повідомила в інтерв'ю «Радіо НВ».

    «Я щойно повернулася з Польщі в Київ. І я можу вам сказати, що дійсно в Польщі, я була недалеко від українсько-польського кордону. Там скрізь видно, як НАТО готується до нових викликів. І це досить вражає. Я з покоління, яке зі зброєю дуже мало зіткнулося. Але зараз ми там бачимо нове обладнання, багато солдатів. Я думаю, що це не секрет, це можна бачити скрізь. І чесно кажучи, я відчувала, що НАТО зрозуміло, що треба готуватися», – сказала вона.

    Посол додала, що підготовка відбувається не лише у Польщі, але й у всіх країнах НАТО.

    «І там є зараз кожен день наради в Брюсселі, які точно про це говорять, як краще готуватися. І Німеччина частина НАТО, і ми, активний член цього Альянсу, ми хочемо робити все, що ми можемо. І це через те, що наш канцлер 26 лютого повідомив про збільшення і велике збільшення нашого бюджету для цього», – пояснила Фельдгузен.

    Нагадаємо, напередодні у Держдумі почали відкрито погрожувати Польщі війною через висловлювання прем'єр-міністра країни Матеуша Моравецького, який назвав «русскій мір» «раковою пухлиною».

    Крім цього, Росія погрожувала й Фінляндії та Швеції війною через вступ до НАТО.

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    Теги: росія окупанти Польща Німеччина НАТО війна Україна окупація #stoprussia
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    НАТО готується до можливої агресії РФ: посол Німеччини розповіла подробиці