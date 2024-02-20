Конкурсна комісія з відбору голови НАЗК: хто із кандидатів потрапив у фінал

Конкурсна комісія сьогодні обрала 10 з 24 кандидатів на посаду керівника Національного агентства з питань запобігання корупції

До фінальної співбесіди на посаду керівника НАЗК конкурсна комісія сьогодні обрала 10 з 24 кандидатів, що дійшли до цього етапу. Про це стало відомо з трансляції.

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Зокрема, до фінальної співбесіди пройшли:

ексзаступник голови НАЗК Андрій Вишневський; керівник четвертого слідчого відділу (у м. Вінниці) Територіального управління ДБР у Хмельницькому Сергій Гупяк; керівник департаменту антикорупційної політики НАЗК Дмитро Калмиков; журналістка-розслідувачка Катерина Каплюк; представник Уповноваженого з прав людини в місцях несвободи Віталій Нікулін; керівник відділу детективів НАБУ Віктор Павлущик; заступник керівника Головного підрозділу детективів – керівник Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров; заступник керівника апарату НАЗК Олександр Стародубцев; т.в.о. директора департаменту з питань виявлення та запобігання корупції Міністерства оборони Сергій Степанян; уповноважений з антикорупційної діяльності в «Укрексімбанку» Артем Хаванов.

Як повідомлялося, виконувати обов’язки голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) від 16 січня буде заступник голови Ярослав Любченко.

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Нагадаємо, голова НАЗК призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за результатами відкритого конкурсного відбору строком на чотири роки та не може обіймати цю посаду двічі підряд. Олександр Новіков був призначений головою НАЗК 15 січня 2020 року.

Раніше в інтерв'ю «Главкому» ексзаступник Національного агентства з питань запобігання корупції Андрій Вишневський планує звернутись до суду та правоохоронних органів після його звільнення з посади главою Нацагентства Олександром Новіковим. За словами експосадовця, мета позову – захистити свої права та права службовців НАЗК.