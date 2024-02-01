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НАЗК повідомило, скільки держслужбовців подали декларації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
НАЗК повідомило, скільки держслужбовців подали декларації
За словами голови НАЗК Артема Ситника, цьогорічна кампанія декларування є унікальною
фото з відкритих джерел

Понад 747 тис., декларації службовці подали добровільно до набрання чинності закону про відновлення декларування

Національне агентство з питань запобігання корупції отримало 1 млн 457 тис. декларацій від публічних службовців за два роки. З них за 2021 рік – 744,6 тис., за 2022 рік – 712,9 тис. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Зокрема, понад 747 тис., декларації службовці подали добровільно до набрання чинності закону про відновлення декларування 12 жовтня 2023 року: за 2021 рік – 427,2 тис., за 2022 рік – 319,6 тис.

«В попередні роки, до повномасштабного вторгнення Росії, кількість поданих декларацій була трохи більшою: 2020 рік було подано майже 792 тис. декларацій (щорічних та після звільнення), за 2019 – 909 тис. Це певною мірою може пояснюватись можливістю відтермінування для окремих декларантів обов’язку подати декларацію до завершення/скасування воєнного стану», – повідомляє НАЗК. 

За словами голови НАЗК Артема Ситника, цьогорічна кампанія декларування є унікальною, адже посадовці мали подати дві, три або й чотири декларації одразу.

Крім того, серед особливостей також те, що Національне агентство з питань запобігання корупції змінило підхід до відбору та перевірок декларацій.

«Раніше НАЗК мало обов’язок щорічно перевіряти декларації всіх топпосадовців, тому для повної перевірки відбирало декларації залежно від категорії посади. 99% декларацій не були охоплені системним контролем НАЗК, а перевірка службовців інших посад була можлива лише за зверненням громадян, матеріалами журналістських розслідувань або у межах співпраці з правоохоронними органами», – повідомляє пресслужба.

Як повідомляє пресслужба агентства, протягом січня 2024 року  НАЗК вже розпочало проведення перших 123 повних перевірок декларацій. Серед декларантів, які потрапили до цього переліку, двоє нардепів, п'ятеро суддів, 34 держслужбовці, які обіймають керівні посади, два посадовці ТЦК та інші.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) протягом січня 2024 року розпочало проведення перших 123 повних перевірок декларацій, які відібрані за новим ризик-орієнтованим підходом.

Нагадаємо, 10 жовтня 2023 року Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9534, який передбачає повернення та відкриття електронних декларацій

Раніше повідомлялось, що НАЗК склало протокол на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Все через те, що він незаконно розголосив інформацію про викривача, яка стала йому відома у зв’язку із виконанням службових обов’язків. Згодом Печерський районний суд Києва призначив до розгляду справу щодо прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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Теги: декларація НАЗК чиновник державна служба

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