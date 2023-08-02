Опальний заступник голови НАЗК зібрався до суду

Вишневський планує звернутись до суду та правоохоронних органів після його звільнення з посади Олександром Новіковим

Андрій Вишневський: «Моя мета – захистити свої права, свавільно і безпідставно порушені, і захистити НАЗК…»

Ексзаступник Національного агентства з питань запобігання корупції Андрій Вишневський планує звернутись до суду та правоохоронних органів після його звільнення з посади главою Нацагентства Олександром Новіковим. За словами експосадовця, мета позову – захистити свої права та права службовців НАЗК. Про це він розповів в інтерв'ю «Главкому».

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«Я планую звернутись до суду та правоохоронних органів, про що окремо повідомлю суспільство. Моя мета має дві складові – захистити свої права, свавільно і безпідставно порушені, і захистити НАЗК – показати службовцям НАЗК, що вони не кріпаки, а захищені законом професіонали, і запобігти таким випадкам у майбутньому», – зауважив експосадовець.

За словами ексзаступника глави Нацагентства, кейс Вишневського – це запобігання ситуаціям, коли керівник розглядає державну інституцію як «власне приватне володіння».

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«Важливо зосередитися на тому, щоб відновити справедливість і законність юридичними засобами. Тому що це не просто кейс Вишневського, а кейс на майбутнє для запобігання таким ситуаціям, коли керівник розглядає державну інституцію як власне приватне володіння, а її працівників як безправних і безсловесних рабів. У НАЗК все ще залишаються сильний заступник голови і чудова команда, які, я вірю, допоможуть остаточно не розбалансувати організацію і зберегти її до кінця повноважень чинного голови», – пояснив Вишневський.

Нагадаємо, 26 липня 2023 року, заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Андрій Вишневський залишив свою посаду.

На думку керівництва агентства, він «одноосібно ініціював зняття з розгляду розробленого НАЗК та внесеного на розгляд Кабінету міністрів законопроєкту, який безпосередньо впливає на стабільність та ефективність роботи Національного агентства». У «прощальній» заяві НАЗК йдеться, що одноосібні рішення на посаді такого рівня можуть поставити під загрозу ефективну роботу інституції та є неприпустимими під час воєнного стану.

У Вишневського – своя версія подій. Він заявив, що його пропозицію щодо зняття законопроєкту схвалив сам голова агентства Олександр Новіков, і це навіть підтверджено документально – письмовою резолюцією керівника НАЗК. Вишневський впевнений: його звільнили безпідставно та незаконно. Погрожує відстоювати свою репутацію в суді.

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Зі слів Вишневського, сама ця ситуація стала лише надуманим приводом, аби його позбавитися.

До слова, за словами ексзаступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції Андрія Вишневського, з першого дня роботи в НАЗК у нього почали непорозуміння з очільником відомства Олександром Новіковим.