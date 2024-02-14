Шмигаль здав викривача? Суд ухвалив рішення щодо глави уряду

НАЗК звинуватило прем’єр-міністра (на фото праворуч) у «зливі» інформації на користь очільника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (на фото ліворуч)

У суді прокурор просив оштрафувати прем’єра і призначити додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати вказану посаду

Печерський районний суд закрив справу стосовно прем’єр-міністра Дениса Шмигаля за звинуваченнями у порушенні ч. 2 ст. 172-8 Кодексу про адміністративні правопорушення (незаконно розголошення інформації про викривача). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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Протокол на очільника уряду 10 січня 2024 року склало Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК). За даними антикорупційного відомства, Шмигаль, реагуючи на повідомлення про корупцію, доручив розібратися з цим питанням голові Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івану Рудому. Саме на його дії поскаржився викривач (діючий працівник азартної Комісії), сповістивши про це у зверненні на адресу Кабміну.

У суді прокурор просив оштрафувати прем’єра і призначити додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати вказану посаду.

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Шмигаль вини не визнав. У письмових поясненнях урядовець зазначив: звернення на адресу Кабміну надійшло 25 вересня 2023 року, але у ньому не було згадки, що це повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. Тому Шмигаль дав доручення підлеглим вивчити проблему, керуючись законом про звернення громадян, а не законом про запобігання корупції.

Більше того, як вважав топпосадовець, НАЗК порушило терміни складання протоколу про адміністративне правопорушення. Тому просив справу закрити.

Феміда дійшла висновків: у протоколі НАЗК не визначено мету та мотив вчинення адміністративного правопорушення з боку прем’єра Дениса Шмигаля.

«Матеріалами справи не підтверджується будь-якого майнового чи немайнового інтересу Дениса Шмигаля, зокрема, який би зумовлювався особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками із Головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Іваном Рудим, та/або з будь-якими іншими фізичними або юридичними особами», – сказано у постанові суду.

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Виходячи з цієї логіки, суддя Світлана Гречана констатувала відсутність прямого умислу у Дениса Шмигаля з вчинення адмінправопорушення. Тут же Феміда наголосила на принципі презумпції невинуватості (всі сумніви щодо події порушення та винності особи, що притягується до відповідальності, тлумачаться на її користь). Недоведені подія та вина особи мають бути прирівняні до доведеної невинуватості цієї особи, зауважив Печерський райсуд.

У результаті справу було закрито за відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Додамо цікавий факт. У вересні 2023 року суддя Печерського райсуду Києва Світлана Гречана закрила адміністративну справу, пов’язану з корупцією, проти ексзаступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запідозрило Тимошенка у вчиненні дій в умовах конфлікту інтересів та отриманні подарунків з порушенням закону. Зокрема, топпосадовцю Банкової закидали одержання двох подарунків у вигляді прокату автівки Porsche Taycan, 2021 року випуску від неблизької особи (сума подарунку – 122 тис. грн) і тимчасового проживання у готелі Emili Resort (45,4 тис. грн).

Також НАЗК вважало, що колишній високопосадовець, використавши свій вплив, доручив співробітнику департаменту з питань регіональної політики Офісу президента виконати делікатне прохання – отримати візи, які виготовлені на ім’я Кирила Тимошенка та його сина.