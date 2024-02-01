Китай грозиться погіршити відносини з Україною через список спонсорів війни – Reuters

За даними видання, посол Китаю на зустрічі з високопоставленим українським урядовцем заявив про можливе погіршення відносин між країнами

Китай попередив Україну, що знаходження її компаній у списку «міжнародних спонсорів війни» може погіршити відносини між обома країнами та зажадав, щоб Київ «усунув негативний вплив». Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

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За даними видання, про те, що включення цих компаній до відповідного списку може зашкодити двостороннім зв'язкам заявив посол Китаю на зустрічі з високопоставленим українським урядовцем у Києві в січні.

«Китай рішуче виступає проти включення китайських підприємств до відповідного списку і вимагає від України негайно виправити свої помилки та усунути негативні наслідки», – заявив виданню представник МЗС Китаю, не уточнивши, про які саме наслідки йдеться.

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Як повідомляє видання, посол сказав, що ситуація зі списком спонсорів війни може мати негативний вплив на відносини між країнами.

Зокрема, неназване джерело додало, що Китай не ставив Україні жодних умов, а просто висловив свою думку щодо списку. Натомість друге джерело припустило, що Пекін може пов'язувати це з китайськими закупівлями українського зерна.

Нагадаємо, НАЗК внесло китайську компанію Shandong Odes до переліку міжнародних спонсорів війни за постачання армії РФ квадроциклів.

До слова, Національне агентство з питань запобігання корупції внесло китайську компанію China Railway Construction Corporation (CRCC) до переліку міжнародних спонсорів війни, оскільки вона продовжує працювати в Росії, будуючи метро, мости та автомагістралі.

Як повідомлялося, три найбільші китайські нафтогазові компанії потрапили до переліку міжнародних спонсорів війни.