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Китай грозиться погіршити відносини з Україною через список спонсорів війни – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Китай грозиться погіршити відносини з Україною через список спонсорів війни – Reuters
Як пише Reuters, Китай хоче, щоб Київ «усунув негативний вплив» списку спонсорів війни
фото з відкритих джерел

За даними видання, посол Китаю на зустрічі з високопоставленим українським урядовцем заявив про можливе погіршення відносин між країнами

Китай попередив Україну, що знаходження її компаній у списку «міжнародних спонсорів війни» може погіршити відносини між обома країнами та зажадав, щоб Київ «усунув негативний вплив». Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

За даними видання, про те, що включення цих компаній до відповідного списку може зашкодити двостороннім зв'язкам заявив посол Китаю на зустрічі з високопоставленим українським урядовцем у Києві в січні.

«Китай рішуче виступає проти включення китайських підприємств до відповідного списку і вимагає від України негайно виправити свої помилки та усунути негативні наслідки», – заявив виданню представник МЗС Китаю, не уточнивши, про які саме наслідки йдеться.

Як повідомляє видання, посол сказав, що ситуація зі списком спонсорів війни може мати негативний вплив на відносини між країнами.

Зокрема, неназване джерело додало, що Китай не ставив Україні жодних умов, а просто висловив свою думку щодо списку. Натомість друге джерело припустило, що Пекін може пов'язувати це з китайськими закупівлями українського зерна.

Нагадаємо, НАЗК внесло китайську компанію Shandong Odes до переліку міжнародних спонсорів війни за постачання армії РФ квадроциклів.

До слова, Національне агентство з питань запобігання корупції внесло китайську компанію China Railway Construction Corporation (CRCC) до переліку міжнародних спонсорів війни, оскільки вона продовжує працювати в Росії, будуючи метро, мости та автомагістралі.

Як повідомлялося, три найбільші китайські нафтогазові компанії потрапили до переліку міжнародних спонсорів війни.

Теги: Китай посол дипломатія НАЗК війна

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