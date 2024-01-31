Чиї декларації за 2021-2022 роки перевіряються першими: НАЗК змінило підхід

Повідомлення про початок перевірки декларанти отримали в особистому кабінеті в Реєстрі декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) протягом січня 2024 року розпочало проведення перших 123 повних перевірок декларацій, які відібрані за новим ризик-орієнтованим підходом. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Наразі перевіряються декларації, серед яких подані:

народними депутатами (дві декларації);

державними службовцями категорій «А» або «Б» (34 декларації);

головами місцевих рад, районних державних адміністрацій (дев’ять декларацій);

суддями (п’ять декларацій, у тому числі декларації двох голів суду);

прокурорами (п’ять декларацій);

слідчими, дізнавачами, поліцейськими, у тому числі керівником управління патрульної поліції м. Києва (11 декларацій);

директорами державних та комунальних підприємств, їхніми заступниками (16 декларацій);

депутатами місцевих рад – 10, з них обласних рад – чотири;

керівником та заступником керівника ТЦК (дві декларації);

керівником відділу Національного антикорупційного бюро України (одна декларація);

дипломатичними особами (дві декларації).

Це означає, що відібрані на повну перевірку декларації за 2021 та 2022 звітні періоди пройшли логічний та арифметичний контроль (ЛАК) та отримали найвищий показник рейтингу ризику на дату їхнього відбору.

Повідомлення про початок перевірки декларанти отримали в особистому кабінеті в Реєстрі декларацій.

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«Звертаємо увагу, що рейтинг ризику декларацій наразі є динамічним у зв’язку з тим, що кампанія декларування триває. Разом з тим, орієнтовно вже у березні 2024 року сталий рейтинг ризику буде сформований щодо декларацій за 2021-2022 звітні періоди.

Наголошуємо, що початок повної перевірки не свідчить про вчинення декларантом корупційного чи пов’язаного з корупцією злочину. Результати перевірки будуть відомі протягом двох-трьох місяців», – йдеться у повідомленні.

У разі виявлення за результатом перевірки порушень НАЗК вживатиме заходів щодо притягнення особи до встановленої законом відповідальності. За наявності підстав скеровуватиме матеріали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для розв'язання питання про конфіскацію необґрунтованих активів.

Нагадаємо, 10 жовтня 2023 року Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9534, який передбачає повернення та відкриття електронних декларацій.

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Раніше повідомлялось, що НАЗК склало протокол на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Все через те, що він незаконно розголосив інформацію про викривача, яка стала йому відома у зв’язку із виконанням службових обов’язків. Згодом Печерський районний суд Києва призначив до розгляду справу щодо прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.