НАЗК внесло до спонсорів війни компанію-партнера «Роснєфті»

Компанія Weatherford працює в Росії 16 років і створила там понад 2,5 тис. робочих місць

Партнером Weatherford у РФ є нафтова компанія «Роснєфть», яка залишається основним замовником її послуг

Національне антикорупційне бюро внесло до переліку міжнародних спонсорів війни ірландсько-американську компанію Weatherford. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

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«Нафтовидобувна сфера залишається стратегічно важливою для Росії, бо дозволяє РФ використовувати енергоносії як зброю та впливати на інші держави. Хоч на Росію накладені санкції у цій сфері, ірландсько-американська компанія Weatherford International продовжує працювати у РФ, сплачувати там податки на мільйони доларів США та забезпечувати технологічні спроможності країни-агресора у нафтовій галузі», – зазначає Нацагентство.

Weatherford International спеціалізується на виробництві та постачанні нафтовидобувного обладнання та наданні сервісних послуг нафтогазовим підприємствам.

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Компанія працює в Росії 16 років, створила там понад 2,5 тис. робочих місць та утримує на території РФ сервісні підприємства, бази та підприємства машинобудування. У 2022 році три дочірні компанії виробника разом сплатили податків до бюджету агресора на понад $15 млн.

Партнером Weatherford у РФ, зокрема, є нафтова компанія «Роснєфть», яка залишається основним замовником її послуг.

Weatherford також продовжує бути активним учасником імпортно-експортних операцій з Росією. У період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року, вона імпортувала товарів в Росію на майже $1,5 млн. Серед них: матеріали та запчастини для нафтогазової промисловості (фітінги, клапани, вали, прокладки, пластмасові вироби, підшипники).

«Weatherford має чіткий намір продовжувати виконувати чинні контракти та укладати нові договори із замовниками в Росії», – додала пресслужба НАЗК.

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Як повідомлялося, Україна внесла американську багатонаціональну франшизу ресторанів швидкого харчування Subway до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія продовжує бізнес у Росії.

Також глобальний виробник і постачальник різноманітних харчових продуктів під брендом Vici, литовська компанія Viciunai Group внесена до переліку Міжнародних спонсорів війни.

До слова, Китай попередив Україну, що знаходження її компаній у списку «міжнародних спонсорів війни» може погіршити відносини між обома країнами та зажадав, щоб Київ «усунув негативний вплив».