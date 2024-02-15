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НАЗК внесло до спонсорів війни компанію-партнера «Роснєфті»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
НАЗК внесло до спонсорів війни компанію-партнера «Роснєфті»
Компанія Weatherford працює в Росії 16 років і створила там понад 2,5 тис. робочих місць
фото з відкритих джерел

Партнером Weatherford у РФ є нафтова компанія «Роснєфть», яка залишається основним замовником її послуг

Національне антикорупційне бюро внесло до переліку міжнародних спонсорів війни ірландсько-американську компанію Weatherford. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

«Нафтовидобувна сфера залишається стратегічно важливою для Росії, бо дозволяє РФ використовувати енергоносії як зброю та впливати на інші держави. Хоч на Росію накладені санкції у цій сфері, ірландсько-американська компанія Weatherford International продовжує працювати у РФ, сплачувати там податки на мільйони доларів США та забезпечувати технологічні спроможності країни-агресора у нафтовій галузі», – зазначає Нацагентство.

Weatherford International спеціалізується на виробництві та постачанні нафтовидобувного обладнання та наданні сервісних послуг нафтогазовим підприємствам. 

Компанія працює в Росії 16 років, створила там понад 2,5 тис. робочих місць та утримує на території РФ сервісні підприємства, бази та підприємства машинобудування. У 2022 році три дочірні компанії виробника  разом сплатили податків до бюджету агресора на понад $15 млн. 

Партнером Weatherford у РФ, зокрема, є нафтова компанія «Роснєфть», яка залишається основним замовником її послуг. 

Weatherford також продовжує бути активним учасником імпортно-експортних операцій з Росією. У період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року, вона імпортувала товарів в Росію на майже $1,5 млн. Серед них: матеріали та запчастини для нафтогазової промисловості (фітінги, клапани, вали, прокладки, пластмасові вироби, підшипники).

«Weatherford має чіткий намір продовжувати виконувати чинні контракти та укладати нові договори із замовниками в Росії», – додала пресслужба НАЗК.

Як повідомлялося, Україна внесла американську багатонаціональну франшизу ресторанів швидкого харчування Subway до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія продовжує бізнес у Росії.

Також глобальний виробник і постачальник різноманітних харчових продуктів під брендом Vici, литовська компанія Viciunai Group внесена до переліку Міжнародних спонсорів війни.

До слова, Китай попередив Україну, що знаходження її компаній у списку «міжнародних спонсорів війни» може погіршити відносини між обома країнами та зажадав, щоб Київ «усунув негативний вплив».

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Теги: нафта росія санкції війна НАЗК

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