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    Конституційний суд відмовив нардепам у перегляді закону про амністію майданівців

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    КСУ відмовив у відкритті провадження щодо конституційності закону про амністію активістів Майдану - Конституційний суд відмовив нардепам у перегляді закону про амністію майданівців
    КСУ відмовив у відкритті провадження щодо конституційності закону про амністію активістів Майдану
    фото з відкритих джерел

    Конституційне подання підписали 50 народних депутатів, серед яких увесь склад фракції ОПЗЖ

    Конституційний Суд відмовив у відкритті провадження за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності конституційності закону «про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України». Про це повідомляє пресслужба КСУ.

    «На засіданні Великої палати також постановлено ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Закону України «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України», – сказано в повідомленні.

    Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

    Конституційне подання підписали 50 народних депутатів, серед яких увесь склад фракції ОПЗЖ.

    Як повідомлялося раніше, на думку президента України Володимира Зеленського, судова реформа в Україні «дійсно багато років буксувала», але наразі відбувається у належному темпі.

    Як раніше повідомляв «Главком», Конституційний Суд рятує свою репутацію і замовляє піарні відеоролики.

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    Теги: суд Конституційний суд Небесна сотня (Євромайдан)
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    Конституційний суд відмовив нардепам у перегляді закону про амністію майданівців