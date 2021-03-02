Судова реформа, приватизація, азартні ігри. Чим Рада займеться сьогодні

У порядку денному Верховної Ради законопроект щодо реформи судової системи України

У вівторок, 2 березня, відбудеться чергове пленарне засідання Верховної Ради України.

На засіданні планується включити до порядку денного ряд законопроектів, спрямованих на стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян, і прийняти рішення про скорочення строку внесення альтернативних проектів. Про це повідомляється на сайті Ради.

Також у порядку денному п’ять проектів постанов про призначення позачергових виборів сільських та міських голів.

Сьогодні Верховна Рада планує розглянути у першому читанні законопроекти, серед яких:

«Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост», № 4535;

«Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», № 4020, 4020-1, 4020-2, 4020-3;

«Про внесення змiн до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», №4351, 4351-1, 4351-2;

«Про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів)», № 3881 і 3881-1;

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об'єктів підвищеної небезпеки», № 4407.

Повторно у першому читанні планується розглянути доопрацьований законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України», № 3711-д.

Згідно з порядком денним, до розгляду заплановані два законопроекти, спрямовані на виконання рішень Європейського суду з прав людини.

Серед законопроектів запланованих до розгляду у другому читанні:

«Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян», № 3911;

«Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти зі значними інвестиціями», № 3761.

Окрім того, у порядку денному на 2 березня ратифікаційні проекти законів.

Як повідомлялося, відсьогодні, 2 березня, народні депутати України будуть голосувати за допомогою сенсорної кнопки.

Крім того, Верховна Рада України може зібратися на позачергове пленарне засідання для розгляду законопроектів, пов’язаних із тарифною політикою, а також питаннями житлово-комунального господарства.