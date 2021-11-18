Стан Саакашвілі критичний, може впасти в кому. Опубліковано висновок грузинських лікарів

Ексочільник Грузії потребує термінового переведення з тюремної лікарні до мультипрофільної клініки

Третій президент Грузії, голова Виконавчого комітету реформ України Михайло Саакашвілі перебуває у критичному стані та найближчим часом може впасти в кому. Про це йдеться у висновку групи грузинських лікарів, опублікованому 17 листопада на офіційному сайті омбудсмена Грузії.

Висновок щодо стану колишнього президента Грузії група медиків, створена з ініціативи грузинського омбудсмена Ніно Ломджарії, зробила після відвідання Саакашвілі у тюремній лікарні 16 листопада. На той момент ексочільник Грузії продовжував голодування вже 47 днів поспіль.

Під час візиту до тюремної лікарні медики поставили Саакашвілі кілька діагнозів: енцефалопатія Верніке, прогресуюча гіпокаліємія, анемія, таласемія та ймовірність шлункової кровотечі.

У медичному висновку йдеться про те, що стан Саакашвілі погіршується через відмову від лікування та підвищеного стресу. Лікарі вважають, що найближчим часом усі виявлені діагнози можуть загостритися та призвести до небезпечних для життя ускладнень, зокрема до коми, летальної аритмії, серцевої недостатності.

Також, на думку лікарів, у лікарні при в'язниці №18 у Глданському районі Тбілісі, де знаходиться Саакашвілі, функціонує лише частина медичної апаратури та недостатньо фахівців. Через це реанімаційні заходи, які можуть знадобитися у випадку погіршення стану пацієнта, з великою ймовірністю будуть неефективними.

Медична комісія також заявила про необхідність переведення Саакашвілі до мультипрофільної клініки.

Нагадаємо, минулого тижня пенітенціарна служба Грузії підтвердила, що Михайла Саакашвілі вивезли з виправної колонії та доставили до в'язничної лікарні.

Раніше Офіс президента України заявив, що Зеленський закликав прем'єра Грузії пустити до Саакашвілі матір та українських лікарів.

Як відомо, Саакашвілі готовий припинити голодування та назвав умову. Раніше Європейський суд з прав людини закликав Саакашвілі припинити голодування.

Згодом прем'єр-міністр Грузії Михайло Гарібашвілі в розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про неприпустимість втручання українських громадян у ситуацію з Михайлом Саакашвілі.

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