Зеленський втішений результатами судової реформи в Україні

На думку президента, два основних закони, що є рушіями судової реформи, наразі вже прийняті

Голова держави нагадав, що реформа отримала схвальні відгуки від європейських інституцій

На думку президента України Володимира Зеленського, судова реформа в Україні «дійсно багато років буксувала», але наразі відбувається у належному темпі. Про це президент заявив під час ексклюзивного інтерв’ю телеканалу ІСТV.

«Ми проголосували два нових закони – «Про вищу кваліфікаційну комісію суддів» і ВРП (Вища рада правосуддя). Це дві головні реформи. Вам скаже будь-хто», – заявив голова держави.

Зеленський додав, що реформа судової системи України отримала схвальні відгуки від керівництва інституцій Європейського Союзу.

Водночас, за словами президента, існує певний опір реформі всередині суддівського корпусу. Так, Верховний Суд звернувся до Конституційного Суду України щодо конституційності норм закону про порядок обрання і призначення членів ВРП. Проте Володимир Зеленський переконаний, що зараз КСУ не заблокує судову реформу, а незабаром відбудеться перезавантаження й самого Конституційного Суду.

«Буде перезавантаження Конституційного Суду, щойно повністю буде оновлений його склад. Ми чекали від Верховної Ради представників. Цього не сталося. Найближчими тижнями це станеться обов’язково, і потім буде проголосований закон про КСУ. Зараз процес іде», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що, крім закону про НАБУ та закону про реформу Служби безпеки України, були затримки в ухваленні інших важливих законопроектів через окремих «впливових людей».

«Впевнений, що зараз ми пришвидшимо цей процес», – резюмував Володимир Зеленський.

Як раніше повідомляв «Главком», Конституційний Суд рятує свою репутацію і замовляє піарні відеоролики.

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