ДТП з дітьми у Харкові: суд збільшив заставу водію у 10 разів

11 листопада на пішохідному переході у Харкові автомобіль наїхав на двох дітей

Розмір застави зріс до 3 млн грн

Харківський апеляційний суд частково задовольнив скаргу прокуратури, яка оскаржувала запобіжний захід в частині суми застави для водія автомобіля Toyota Land Cruiser, підозрюваного у ДТП з дітьми на проспекті Науки. Як повідомляє «Суспільне», суд збільшив суму застави у понад 10 разів з 340,5 тис. грн до 3 млн 178 тис. грн.

Прокуратура Харківщини наполягала на заставі у 10 млн грн. Обґрунтовуючи скаргу, прокурор В'ячеслав Клименко перераховував такі ризики: «Тяжкість кримінального правопорушення, потенційний розмір спричиненої шкоди та те, що особа скоїла злочин у стані наркотичного сп'яніння, що викликало значний суспільний резонанс, наявність в його оточенні осіб, які володіють значними сумами грошей, які надали йому у користування вказаний коштовний автомобіль».

Сторона захисту заперечувала. За словами адвокатки підозрюваного Наталії Міщенко, підстав для збільшення застави немає, а сума не може бути завідомо непомірною для підозрюваного.

«Він неодружений, проживає в кімнаті у комунальній квартирі... Фактично його родиною є його батьки. Обидва пенсіонери, проживають у Красному Куті, володіють невеликим будинком. Значних статків чи коштів, про які говорить прокурор, у даної родини немає. Його підозри щодо можливих потенційних знайомих, які можуть вносити заставу, на даний час нічим не підкріплені, прокурором не надано ніяких доказів», – сказала адвокатка.

На її переконання, прокурор має виходити не з «суспільного резонансу», а керуватися Кримінальним процесуальним кодексом та «виходити з меж розумності та реальної майнової ситуації».

«Даний автомобіль, з тих показів, що він надавав, йому надав його знайомий, попросив, йому потрібно було поїхати в госпіталь», – сказала захисниця.

Представник потерпілих залишив питання застави на розсуд суду.

Раніше повідомлялося, що прокуратура просить суд збільшити до 10 млн заставу водію, який збив у Харкові двох дітей.

Як відомо, водій, що збив дітей у Харкові, був під метадоном.

До цього очевидці повідомили, що ймовірний винуватець ДТП у Харкові перед аварією забирав «закладку» з наркотиками.

Також медики розповіли про стан дітей, яких у Харкові збив позашляховик.

Нагадаємо, 11 листопада на пішохідному переході у Харкові автомобіль наїхав на двох дітей. Одна дитина потрапила прямо під колесо автомобіля, але водій не зупинився та проїхав ще декілька метрів.

Згодом з'ясувалося, що за годину до наїзду на дітей водій Toyota робив дивні маневри на дорозі (відео).

Водія затримали полісмени. Правоохоронці підозрювали, що водій був під дією наркотиків або психотропів.

Через кілька годин на місці аварії з дітьми водійка Mazda збила патрульного.