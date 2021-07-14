Судова реформа. Рада ухвалила закон про Вищу раду правосуддя

Компетенція Вищої ради правосуддя – контроль діяльності суддів і притягнення до відповідальності тих, хто виносить неправосудні рішення

Закон визначає порядок утворення та діяльності Етичної ради.

Верховна Рада змінила порядок обрання на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП. Народні депутати підтримали законопроєкт президента Володимира Зеленського №5068 у другому читанні.

«За» проголосували 256 нардепів.

Закон визначає порядок утворення та діяльності Етичної ради.

Прописано повноваження і порядок діяльності цієї ради щодо встановлення відповідності кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики і чесноти.

Етична рада надає парламенту висновок щодо відповідності кожного кандидата критеріям професійної етики та доброчесності, а також список кандидатів, рекомендованих для обрання на посаду. Список має містити кількість кандидатур, яка щонайменше вдвічі перевищує кількість вакантних посад членів ВРП.

Згідно з документом, на посаду члена Вищої ради правосуддя можуть обрати громадянина України не молодшого за 35 років, який володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту та стаж професійної діяльності у галузі права не менше 15 років, належить до правничої професії та відповідає критерію політичної нейтральності, а також критеріям профкомпетентності, професійної етики та доброчесності.

Також зафіксовано і порядок діяльності Служби дисциплінарних інспекторів ВРП як самостійного структурного підрозділу. Дисциплінарних інспекторів призначатимуть за результатами конкурсу. Закон встановлює їх правовий статус і обсяг повноважень.

Рада схвалила цей закон у першому читанні наприкінці травня.

13 липня Рада ухвалила закон про Вищу кваліфікаційну комісію суддів із правками Зеленського.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський наклав вето на закон про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів і подав свої пропозиції до документа.

ВККС – орган, відповідальний за відбір і кваліфікаційне оцінювання суддів, від якого залежить, хто стане новими суддями, а також які судді залишаться в судовій системі або будуть із неї викинуті.

ВРП, своєю чергою, ключовий орган в судовій системі, де ухвалюють остаточні рішення щодо призначення судді на посаду, притягнення до відповідальності або звільнення.



